https://sputnik-georgia.ru/20220908/eto-narushenie-prav-sudey---oppozitsiya-gruzii-osporit-popravki-v-sude-270255828.html

"Это нарушение прав судей" - оппозиция Грузии оспорит поправки в суде

"Это нарушение прав судей" - оппозиция Грузии оспорит поправки в суде

Парламент принял поправки в закон "Об общих судах" в декабре 2021 года 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T18:50+0400

2022-09-08T18:50+0400

2022-09-08T18:50+0400

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анна нацвлишвили

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парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Группа оппозиционных депутатов парламента Грузии намерена внести в Конституционный суд иск из-за поправок в закон "Об общих судах".Изменения были приняты в декабре 2021 года. Согласно поправкам, судьи будут привлекаться к дисциплинарной ответственности в том числе за публичное нарушение принципа политического нейтралитета. Кроме того, были введены новые дисциплинарные наказания - понижение в должности на пять лет и отправка на обучение.По ее словам, закон не удовлетворяет стандарту прогнозируемости и предоставляет членам Высшего совета юстиции, которые являются судьями, возможность произвола и выборочного использования закона.Истцы и юристы считают, что поправками были ограничены свобода выражения судей, право занимать должность, а члены Высшего совета юстиции, которые являются судьями, получили неограниченные возможности отправлять судей в другие суды без их согласия, начинать их преследование по туманным основаниям, отметила Нацдвишвили.Она подчеркнула, что парламентская оппозиция активно выступала против внесения изменений в закон, но правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" все же проголосовала за них.Конституционные иски ранее уже внесли в суд группа судей и Народный защитник Грузии."Негативную позицию по законопроекту подготовила и представила парламенту Венецианская комиссия. Критическую позицию публично зафиксировали президент Грузии, представители гражданского сектора, а также страны-международные партнеры Грузии и организации, которые многие годы оказывают стране помощь в вопросах судебной реформы", - сказала Нацдвишвили. Согласно поправкам, кворум при принятии Высшим советом юстиции решений о дисциплинарной ответственности судей был снижен с 2/3 до простого большинства.

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грузия, новости, политика, анна нацвлишвили, венецианская комиссия, парламент грузии