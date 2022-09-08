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"Это невообразимо" - в "Грузинской мечте" ответили на заявление посольства США
"Это невообразимо" - в "Грузинской мечте" ответили на заявление посольства США
Любое замечание или упрек нуждаются в юридически подкрепленном аргументе, считают в правящей партии 08.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-08T13:46+0400
2022-09-08T13:46+0400
2022-09-08T14:03+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Оценка посольства США в Грузии принятых поправок в закон "О тайной слежке" является невообразимой и тревожной, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили.Так депутат прокомментировал заявление посольства США, в котором говорится, что решение парламента принять закон о прослушке, который расширяет возможности правительства по контролю за гражданами, не соответствует европейским стандартам и противоречит четким рекомендациям Венецианской комиссии и западных партнеров. Этот закон отдаляет Грузию от европейской интеграции, вместо того, чтобы приближать ее к ней, указано в заявлении посольства США.Как разъяснил Оханашвили, ничто не может нанести вред процессу интеграции Грузии с Европой."Любая критика, любое замечание, любой упрек нуждаются в юридически подкрепленном факте и аргументе. Ни в заключении Венецианской комиссии, ни в мотивированных замечаниях президента, ни в заявлении посольства США мы не можем найти ни единого случая, подхода Европейской конвенции, которые нарушает принятый нами закон", - отметил депутат.Скандальный законопроектРанее законопроект о тайной слежке вызвал скандал в Грузии. Президент Саломе Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту. Однако во вторник парламент Грузии преодолел вето президента и принял законопроект 79 голосами, против проголосовали 27 депутатов.Законопроект предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.В августе Венецианская комиссия опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект был принят поспешно и требует более подробного обоснования.Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту.Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, новости, грузия, анри оханашвили, саломе зурабишвили , венецианская комиссия, тбилиси, сша, грузинская мечта, европа
"Это невообразимо" - в "Грузинской мечте" ответили на заявление посольства США
13:46 08.09.2022 (обновлено: 14:03 08.09.2022)
Любое замечание или упрек нуждаются в юридически подкрепленном аргументе, считают в правящей партии
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Оценка посольства США в Грузии принятых поправок в закон "О тайной слежке" является невообразимой и тревожной, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили.
Так депутат прокомментировал заявление посольства США, в котором говорится, что решение парламента принять закон о прослушке, который расширяет возможности правительства по контролю за гражданами, не соответствует европейским стандартам и противоречит четким рекомендациям Венецианской комиссии и западных партнеров. Этот закон отдаляет Грузию от европейской интеграции, вместо того, чтобы приближать ее к ней, указано в заявлении посольства США.
"Согласно заявлению посольства, все это оказывается означает контроль граждан. Это невообразимо, в то время, как определены легитимные основания на тяжелые по своей природе преступления. Если это контроль граждан и если это так оценено, то это невообразимо и тревожно",- заявил Оханашвили журналистам.
Как разъяснил Оханашвили, ничто не может нанести вред процессу интеграции Грузии с Европой.
"Любая критика, любое замечание, любой упрек нуждаются в юридически подкрепленном факте и аргументе. Ни в заключении Венецианской комиссии, ни в мотивированных замечаниях президента, ни в заявлении посольства США мы не можем найти ни единого случая, подхода Европейской конвенции, которые нарушает принятый нами закон", - отметил депутат.
Скандальный законопроект
Ранее законопроект о тайной слежке вызвал скандал в Грузии. Президент Саломе Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту. Однако во вторник парламент Грузии преодолел вето президента и принял законопроект 79 голосами, против проголосовали 27 депутатов.
Законопроект предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.
В августе Венецианская комиссия опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект был принят поспешно и требует более подробного обоснования.
Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.
Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту.
Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.
Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.