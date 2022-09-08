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Это похоронит "Нацдвижение" - эксперт о досрочных выборах в Грузии

Это похоронит "Нацдвижение" - эксперт о досрочных выборах в Грузии

На сегодняшний день у ЕНД отрицательный рейтинг выше, чем у правящей партии "Грузинская мечта", уверен эксперт 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Досрочные выборы похоронят самую крупную оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), рассказал эксперт, бывший госминистр по вопросам реинтеграции Паата Закареишвили в эфире Palitranews.В понедельник председатель "Нацдвижения" Ника Мелия заявил, что все шаги и действия "Национального движения", в том числе акции протеста, будут направлены на назначение внеочередных парламентских выборов. По его словам, именно досрочные выборы позволят смягчить политический кризис в стране.По его словам, на сегодняшний день у ЕНД отрицательный рейтинг выше, чем у правящей партии "Грузинская мечта"."Люди терпеть не могут "Грузинскую мечту", но еще больше они терпеть не могут "Национальное движение". Негативный рейтинг у "Национального движения" выше, чем у "Грузинской мечты". Беда в том, что мы выбираем между плохим и худшим", - сказал Закареишвили.Как считает эксперт, для оппозиционной партии более важны сами разговоры о досрочных выборах, чем сами результаты.По словам Закареишвили, на деле население Грузии не готово к досрочным выборам, а оппозиция не смотрит в глаза реальности.Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани назвала "сборищем лузеров" все оппозиционные силы, которые говорят о досрочных выборах.Сочли неразумной стратегию ЕНД по смене власти в Грузии и авторитетные оппозиционные партии - "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели", " Лело для Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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