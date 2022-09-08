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Граждане Армении незаконно въехали в Грузию с наркотиками - МВД

Граждане Армении незаконно въехали в Грузию с наркотиками - МВД

Обвиняемые незаконно ввезли в страну 12 пачек наркотического вещества Альфа-ПВП 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T14:48+0400

2022-09-08T14:48+0400

2022-09-08T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Сотрудники погранполиции Грузии задержали двух граждан Армении за незаконное пересечение государственной границы страны и незаконное приобретение-хранение и ввоз наркотиков в страну.По данным следствия, обвиняемые незаконно пересекли границу Грузии из Армении в обход пограничного контрольно-пропускного пункта. Они также незаконно ввезли в страну 12 пачек наркотического вещества Альфа-ПВП.Пограничники задержали 24 и 26-летних обвиняемых в результате оперативно-розыскных мероприятий на участке "Садахло" пограничного сектора КПП "Красный мост".Следствие ведется по трем статьям УК Грузии – "Незаконное пересечение Государственной границы Грузии группой лиц", "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств" и "Незаконный ввоз в Грузию наркотических средств".Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 12 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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