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https://sputnik-georgia.ru/20220908/gruziya-otpravit-na-evrovidenie-2023-pobeditelya-shou-golos--priem-zayavok-nachalsya-270097732.html
Грузия отправит на "Евровидение-2023" победителя шоу "Голос" – прием заявок начался
Грузия отправит на "Евровидение-2023" победителя шоу "Голос" – прием заявок начался
Грузинский "Голос" принимает заявки для участия в проекте 08.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-08T08:31+0400
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грузия
новости
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шоу "голос"
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Грузинский аналог международного вокального проекта "Голос" принимает заявки желающих принять участие в проекте до 20 сентября, говорится на странице шоу.Для принятия участия необходимо заполнить анкету по данной ссылке. Организаторы отметили, что победитель проекта отправится на международный конкурс песни "Евровидение – 2023", где будет представлять Грузию.Точной даты начала "Голоса" организаторы пока не называют.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, культура, шоу "голос"
грузия, новости, культура, шоу "голос"

Грузия отправит на "Евровидение-2023" победителя шоу "Голос" – прием заявок начался

08:31 08.09.2022
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкРепетиция финалистов проекта Первого канала "Голос"
Репетиция финалистов проекта Первого канала Голос - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2022
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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Грузинский "Голос" принимает заявки для участия в проекте
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Грузинский аналог международного вокального проекта "Голос" принимает заявки желающих принять участие в проекте до 20 сентября, говорится на странице шоу.
Для принятия участия необходимо заполнить анкету по данной ссылке.
Организаторы отметили, что победитель проекта отправится на международный конкурс песни "Евровидение – 2023", где будет представлять Грузию.
Точной даты начала "Голоса" организаторы пока не называют.
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