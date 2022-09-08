https://sputnik-georgia.ru/20220908/gruziya-otpravit-na-evrovidenie-2023-pobeditelya-shou-golos--priem-zayavok-nachalsya-270097732.html

Грузия отправит на "Евровидение-2023" победителя шоу "Голос" – прием заявок начался

Грузия отправит на "Евровидение-2023" победителя шоу "Голос" – прием заявок начался

Грузинский "Голос" принимает заявки для участия в проекте 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T08:31+0400

2022-09-08T08:31+0400

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грузия

новости

культура

шоу "голос"

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Грузинский аналог международного вокального проекта "Голос" принимает заявки желающих принять участие в проекте до 20 сентября, говорится на странице шоу.Для принятия участия необходимо заполнить анкету по данной ссылке. Организаторы отметили, что победитель проекта отправится на международный конкурс песни "Евровидение – 2023", где будет представлять Грузию.Точной даты начала "Голоса" организаторы пока не называют.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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