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Итоги Евробаскета: сборной Грузии предстоит работать над ошибками - фото

Итоги Евробаскета: сборной Грузии предстоит работать над ошибками - фото

Часть матчей Евробаскета-2022 прошла в Тбилиси. В столице Грузии в течение семи дней за выход в плей-офф боролись сборные Болгарии, Бельгии, Грузии, Испании... 08.09.2022, Sputnik Грузия

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Несмотря на упорную борьбу, команда Грузии уступила Черногории в последнем матче и выбыла из дальнейшего участия в турнире. Подробнее - смотрите в фоторепортаже Sputnik Грузия.

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