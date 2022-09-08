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Итоги Евробаскета: сборной Грузии предстоит работать над ошибками - фото
Итоги Евробаскета: сборной Грузии предстоит работать над ошибками - фото
Часть матчей Евробаскета-2022 прошла в Тбилиси. В столице Грузии в течение семи дней за выход в плей-офф боролись сборные Болгарии, Бельгии, Грузии, Испании... 08.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-08T15:25+0400
2022-09-08T15:25+0400
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Несмотря на упорную борьбу, команда Грузии уступила Черногории в последнем матче и выбыла из дальнейшего участия в турнире. Подробнее - смотрите в фоторепортаже Sputnik Грузия.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, спорт, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, сборная грузии по баскетболу, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, спорт, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, сборная грузии по баскетболу, фото
Итоги Евробаскета: сборной Грузии предстоит работать над ошибками - фото
Часть матчей Евробаскета-2022 прошла в Тбилиси. В столице Грузии в течение семи дней за выход в плей-офф боролись сборные Болгарии, Бельгии, Грузии, Испании, Турции и Черногории
Несмотря на упорную борьбу, команда Грузии уступила Черногории в последнем матче и выбыла из дальнейшего участия в турнире. Подробнее - смотрите в фоторепортаже Sputnik Грузия.
© photo: Sputnik / Stringer
Евробаскет-2022 надолго запомнится в Грузии любителям баскетбола
Евробаскет-2022 надолго запомнится в Грузии любителям баскетбола
© photo: Sputnik / Stringer
У болельщиков сборной Грузии до последнего была надежда на любимую команду
У болельщиков сборной Грузии до последнего была надежда на любимую команду
© photo: Sputnik / Stringer
Да и сам спортивный турнир был зрелищным ярким шоу
Да и сам спортивный турнир был зрелищным ярким шоу
© photo: Sputnik / Stringer
Однако громкая победа была всего одна - над сборной Турции
Однако громкая победа была всего одна - над сборной Турции
© photo: Sputnik / Stringer
Турция была сильным соперником, поэтому победа над ней сильно укрепила дух команды
Турция была сильным соперником, поэтому победа над ней сильно укрепила дух команды
© photo: Sputnik / Stringer
Эта победа вселила уверенность, что выход Грузии в плей-офф - это достижимая цель
Эта победа вселила уверенность, что выход Грузии в плей-офф - это достижимая цель
© photo: Sputnik / Stringer
Но и поддержка зрителей в дальнейшем не помогла, к сожалению
Но и поддержка зрителей в дальнейшем не помогла, к сожалению
© photo: Sputnik / Stringer
Сборная Грузии уступила в следующей игре Болгарии
Сборная Грузии уступила в следующей игре Болгарии
© photo: Sputnik / Stringer
А также была проиграна последняя игра Черногории
А также была проиграна последняя игра Черногории
© photo: Sputnik / Stringer
Главный тренер команды Илиас Зурос пытался сделать все, что возможно
Главный тренер команды Илиас Зурос пытался сделать все, что возможно
© photo: Sputnik / Stringer
Однако ошибки в защите привели к тому, что успешное начало встреч со сборными других стран потом оборачивалось поражением
Однако ошибки в защите привели к тому, что успешное начало встреч со сборными других стран потом оборачивалось поражением
© photo: Sputnik / Stringer
Хотя сборная Грузии в целом показала достойную игру
Хотя сборная Грузии в целом показала достойную игру
© photo: Sputnik / Stringer
А самих соревнований в будущем будет еще много
А самих соревнований в будущем будет еще много
© photo: Sputnik / Stringer
Теперь хозяевам турнира остается проанализировать допущенные ошибки, чтобы не допустить их в будущем
Теперь хозяевам турнира остается проанализировать допущенные ошибки, чтобы не допустить их в будущем