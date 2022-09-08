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Итоги Евробаскета: сборной Грузии предстоит работать над ошибками - фото
Итоги Евробаскета: сборной Грузии предстоит работать над ошибками - фото
Часть матчей Евробаскета-2022 прошла в Тбилиси. В столице Грузии в течение семи дней за выход в плей-офф боролись сборные Болгарии, Бельгии, Грузии, Испании... 08.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-08T15:25+0400
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Несмотря на упорную борьбу, команда Грузии уступила Черногории в последнем матче и выбыла из дальнейшего участия в турнире. Подробнее - смотрите в фоторепортаже Sputnik Грузия.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, спорт, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, сборная грузии по баскетболу, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, спорт, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, сборная грузии по баскетболу, фото

Итоги Евробаскета: сборной Грузии предстоит работать над ошибками - фото

15:25 08.09.2022
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Часть матчей Евробаскета-2022 прошла в Тбилиси. В столице Грузии в течение семи дней за выход в плей-офф боролись сборные Болгарии, Бельгии, Грузии, Испании, Турции и Черногории
Несмотря на упорную борьбу, команда Грузии уступила Черногории в последнем матче и выбыла из дальнейшего участия в турнире. Подробнее - смотрите в фоторепортаже Sputnik Грузия.
© photo: Sputnik / Stringer

Евробаскет-2022 надолго запомнится в Грузии любителям баскетбола

Евробаскет-2022 надолго запомнится в Грузии любителям баскетбола - Sputnik Грузия
1/14
© photo: Sputnik / Stringer

Евробаскет-2022 надолго запомнится в Грузии любителям баскетбола

© photo: Sputnik / Stringer

У болельщиков сборной Грузии до последнего была надежда на любимую команду

У болельщиков сборной Грузии до последнего была надежда на любимую команду - Sputnik Грузия
2/14
© photo: Sputnik / Stringer

У болельщиков сборной Грузии до последнего была надежда на любимую команду

© photo: Sputnik / Stringer

Да и сам спортивный турнир был зрелищным ярким шоу

Да и сам спортивный турнир был зрелищным ярким шоу - Sputnik Грузия
3/14
© photo: Sputnik / Stringer

Да и сам спортивный турнир был зрелищным ярким шоу

© photo: Sputnik / Stringer

Однако громкая победа была всего одна - над сборной Турции

Однако громкая победа была всего одна - над сборной Турции - Sputnik Грузия
4/14
© photo: Sputnik / Stringer

Однако громкая победа была всего одна - над сборной Турции

© photo: Sputnik / Stringer

Турция была сильным соперником, поэтому победа над ней сильно укрепила дух команды

Турция была сильным соперником, поэтому победа над ней сильно укрепила дух команды - Sputnik Грузия
5/14
© photo: Sputnik / Stringer

Турция была сильным соперником, поэтому победа над ней сильно укрепила дух команды

© photo: Sputnik / Stringer

Эта победа вселила уверенность, что выход Грузии в плей-офф - это достижимая цель

Эта победа вселила уверенность, что выход Грузии в плей-офф - это достижимая цель - Sputnik Грузия
6/14
© photo: Sputnik / Stringer

Эта победа вселила уверенность, что выход Грузии в плей-офф - это достижимая цель

© photo: Sputnik / Stringer

Но и поддержка зрителей в дальнейшем не помогла, к сожалению

Но и поддержка зрителей в дальнейшем не помогла, к сожалению - Sputnik Грузия
7/14
© photo: Sputnik / Stringer

Но и поддержка зрителей в дальнейшем не помогла, к сожалению

© photo: Sputnik / Stringer

Сборная Грузии уступила в следующей игре Болгарии

Сборная Грузии уступила в следующей игре Болгарии - Sputnik Грузия
8/14
© photo: Sputnik / Stringer

Сборная Грузии уступила в следующей игре Болгарии

© photo: Sputnik / Stringer

А также была проиграна последняя игра Черногории

А также была проиграна последняя игра Черногории - Sputnik Грузия
9/14
© photo: Sputnik / Stringer

А также была проиграна последняя игра Черногории

© photo: Sputnik / Stringer

Главный тренер команды Илиас Зурос пытался сделать все, что возможно

Главный тренер команды Илиас Зурос пытался сделать все, что возможно - Sputnik Грузия
10/14
© photo: Sputnik / Stringer

Главный тренер команды Илиас Зурос пытался сделать все, что возможно

© photo: Sputnik / Stringer

Однако ошибки в защите привели к тому, что успешное начало встреч со сборными других стран потом оборачивалось поражением

Однако ошибки в защите привели к тому, что успешное начало встреч со сборными других стран потом оборачивалось поражением - Sputnik Грузия
11/14
© photo: Sputnik / Stringer

Однако ошибки в защите привели к тому, что успешное начало встреч со сборными других стран потом оборачивалось поражением

© photo: Sputnik / Stringer

Хотя сборная Грузии в целом показала достойную игру

Хотя сборная Грузии в целом показала достойную игру - Sputnik Грузия
12/14
© photo: Sputnik / Stringer

Хотя сборная Грузии в целом показала достойную игру

© photo: Sputnik / Stringer

А самих соревнований в будущем будет еще много

А самих соревнований в будущем будет еще много - Sputnik Грузия
13/14
© photo: Sputnik / Stringer

А самих соревнований в будущем будет еще много

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь хозяевам турнира остается проанализировать допущенные ошибки, чтобы не допустить их в будущем

Теперь хозяевам турнира остается проанализировать допущенные ошибки, чтобы не допустить их в будущем - Sputnik Грузия
14/14
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь хозяевам турнира остается проанализировать допущенные ошибки, чтобы не допустить их в будущем

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