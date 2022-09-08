https://sputnik-georgia.ru/20220908/izbranie-narodnogo-zaschitnika-gruzii--v-zakonoproekt-vnesli-izmeneniya-270248196.html

Избрание Народного защитника Грузии – в законопроект внесли изменения

Избрание Народного защитника Грузии – в законопроект внесли изменения

Комитет по процедурным вопросам поддержал вынесение законопроекта на второе слушание пленарного заседания 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T16:26+0400

2022-09-08T16:26+0400

2022-09-08T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. В проект поправок в регламент парламента, касающийся процедуры избрания нового Народного защитника Грузии, внесены коррективы.Парламент Грузии в первом чтении уже принял поправки в регламент. За изменения проголосовали 88 парламентариев, в том числе оппозиционные депутаты.Согласно начальной версии законопроекта, распоряжением председателя парламента создавалась специальная рабочая группа из девяти человек, в которую должны были войти представители гражданского общества, в том числе академических и профессиональных кругов.Как заявил председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе, в ходе первого рассмотрения были выявлены три вопроса.По разъяснению Сарджвеладзе, было высказано мнение, что указанные вопросы лучше определить не в тексте приказа председателя парламента, а отразить в регламенте.По его словам, будет единственное исключение, когда представленная заявка не будет оценена, – это когда существует прямое противоречие с законом. В частности, нельзя дважды представлять одного кандидата."Чтобы быть избранным Народным защитником, человек обязательно должен быть гражданином Грузии, также нельзя представлять действующего Народного защитника", - отметил Сарджвеладзе.Второй вопрос, вокруг которого было достигнуто соглашение, – это то, что уполномоченные субъекты должны представить кандидатуры на номинирование только из тех кандидатов, которые прошли оценку неправительственных организаций и гражданского сектора."Это правило также будет определено регламентом. Также будет определено, что рабочая группа состоит из девяти членов. Третий вопрос касается необходимости проведения консультаций до комплектации рабочей группы", - отметил Сарджвеладзе.Комитет по процедурным вопросам и правилам поддержал вынесение законопроекта с учетом указанных замечаний на второе слушание пленарного заседания.Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает в декабре. Согласно Конституции Грузии, она не может быть избрана на второй срок. При этом для избрания нового кандидата необходима поддержка минимум 90 депутатов.Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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