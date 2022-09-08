https://sputnik-georgia.ru/20220908/izbraniya-novogo-narodnogo-zaschitnika-gruzii--lomdzhariya-raskritikovala-zakonoproekt-270206188.html

Избрание нового Народного защитника Грузии – Ломджария раскритиковала законопроект

Избрание нового Народного защитника Грузии – Ломджария раскритиковала законопроект

Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает в декабре 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T12:01+0400

2022-09-08T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Законопроект, касающийся процедуры избрания нового Народного защитника Грузии, исключает высокую степень прозрачности, говорится в заявлении нынешнего омбудсмена страны Нино Ломджария.Парламент Грузии в первом чтении уже принял поправки в регламент, согласно которым в избрании нового Народного защитника примет непосредственное участие гражданский сектор. За изменения проголосовали 88 парламентариев, в том числе оппозиционные депутаты.В случае поддержки действующей редакции законопроекта, у председателя парламента также будет возможность определить круг субъектов, представляющих кандидата вне зависимости от закона, что вызывает вопросы как с точки зрения верховенства закона, так и законодательной техники, отмечено в заявлении."Важные процессуальные вопросы и гарантии лучше урегулировать именно законом, а по приказу председателя парламента определить относительно маловажные процессуальные детали", - считает омбудсмен.Согласно законопроекту, распоряжением председателя парламента будет создана специальная рабочая группа из девяти человек, в которую войдут представители гражданского общества, в том числе академических и профессиональных кругов.Согласно проекту, только после оценки кандидатов рабочей группой они будут представлены парламенту. Общее количество выдвигаемых кандидатов должно быть не менее семи, что, в свою очередь, обеспечивает многообразие кандидатур.Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает в декабре. Согласно Конституции Грузии, она не может быть избрана на второй срок. При этом для избрания нового кандидата необходима поддержка минимум 90 депутатов.Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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