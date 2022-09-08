https://sputnik-georgia.ru/20220908/kadrovye-perestanovki-kaladze-anonsiroval-novye-naznacheniya-v-merii-tbilisi-270223920.html

Кадровые перестановки: Каладзе анонсировал новые назначения в мэрии Тбилиси

Кадровые перестановки: Каладзе анонсировал новые назначения в мэрии Тбилиси

Каладзе высоко оценил профессиональные навыки каждого из представленных кандидатов 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T13:26+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Мэр столицы Каха Каладзе осуществил кадровые перестановки среди глав городских служб, кандидатуры которых будут представлены на утверждение в Сакребуло Тбилиси.Сменится и глава городской службы закупок. На эту должность будет представлена кандидатура Кетеван Шубитидзе.Вакантное место главы муниципальной инспекции мэрии Тбилиси займет Лаша Мачавариани. Ранее он занимал должность главы Агентства развития муниципальных служб.На должность главы Агентства развития муниципального служб мэр выдвинул кандидатуру Георгия Маргебадзе, который занимал должность заместителя главы ведомства.Каладзе высоко оценил профессиональные навыки каждого из представленных кандидатов. Мэр пожелал им успехов на новых должностях, ведь, по его словам, их успешная деятельность напрямую влияет на развитие и процветание столицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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