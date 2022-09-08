https://sputnik-georgia.ru/20220908/kaladze-rasskazal-kak-vospitat-bolshe-khvich-kvaratskheliya-v-gruzii-270246588.html

Каладзе рассказал, как воспитать больше Хвич Кварацхелия в Грузии

Каладзе рассказал, как воспитать больше Хвич Кварацхелия в Грузии

По словам мэра, в городе должно быть больше спортивных площадок и скверов 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T15:45+0400

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грузия

спорт

новости

хвича кварацхелия

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси должна открыть больше спортивных площадок в городе, чтобы воспитать успешных людей, похожих на нападающего "Наполи" и сборной Грузии Хвичу Кварацхелия, заявил мэр столицы Каха Каладзе в начале заседания городского правительства.Так Каладзе прокомментировал успешную игру Кварацхелия в составе итальянского "Наполи". 21-летний грузинский футболист был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.По словам мэра, в городе должно быть больше скверов, мест для отдыха, рекреационных зон. Для этого, как отметил градоначальник, имеются все необходимые ресурсы."Перед нами стоит много вызовов, множество проблем, но все мы готовы противостоять этим проблемам, противопоставить им конкретные дела, проекты, сделанные шаги, чтобы завтрашний Тбилиси был лучше сегодняшнего или вчерашнего", - сказал Каладзе.По словам мэра, он и его команда готовы служить городу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, спорт, новости, хвича кварацхелия, каха каладзе