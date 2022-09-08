https://sputnik-georgia.ru/20220908/kozin-zachem-ssha-sozdayut-klona-nato-v-tikhookeanskom-regione-270224431.html
Козин: зачем США создают клона НАТО в Тихоокеанском регионе?
Козин: зачем США создают клона НАТО в Тихоокеанском регионе?
Завершились стратегические учения "Восток 2022", в которых приняли участие 14 стран 08.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-08T13:22+0400
2022-09-08T13:22+0400
2022-09-08T13:22+0400
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В интервью "Sputnik на русском" член-корреспондент Российской Академии военных наук Владимир Козин заявил: нельзя исключать, что против государств, которые направили своих военных представителей на учения, могут быть предприняты агрессивные меры.По мнению эксперта, опасность в Тихоокеанском регионе представляет коалиция сил США, Великобритании и Австралии.Как на фоне нарастающей напряжённости улучшаются отношения России с Китаем и Индией? С кем ещё из азиатских стран у российской стороны совпадают интересы? Об этом подробнее смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, нато, мультимедиа, видео, видео
сша, нато, мультимедиа, видео, видео
Козин: зачем США создают клона НАТО в Тихоокеанском регионе?
Завершились стратегические учения "Восток 2022", в которых приняли участие 14 стран
В интервью "Sputnik на русском" член-корреспондент Российской Академии военных наук Владимир Козин заявил: нельзя исключать, что против государств, которые направили своих военных представителей на учения, могут быть предприняты агрессивные меры.
По мнению эксперта, опасность в Тихоокеанском регионе представляет коалиция сил США, Великобритании и Австралии.
Как на фоне нарастающей напряжённости улучшаются отношения России с Китаем и Индией? С кем ещё из азиатских стран у российской стороны совпадают интересы?
Об этом подробнее смотрите в нашем видео.