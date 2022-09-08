https://sputnik-georgia.ru/20220908/nikolas-keydzh-vnov-stal-ottsom-270246145.html
Николас Кейдж вновь стал отцом
Николас Кейдж вновь стал отцом
Для его жены Рико это первый ребенок, для Кейджа — третий 08.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-08T15:08+0400
2022-09-08T15:08+0400
2022-09-08T15:08+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Знаменитый американский киноактер, режиссер и продюсер Николас Кейдж вновь стал отцом, сообщает People.У 58-летнего Кейджа и его 29-летней жены Рико Шибаты родилась дочь - назвали малышку Август Франческа. Это их первый общий ребенок. Мать и младенец чувствуют себя хорошо.Для Рико это первый ребенок, для Кейджа — третий. У него есть двое сыновей: старшему Уэстону 31 год, а младшему Кал-Элу 16 лет.В своих ранних интервью Кейдж неоднократно упоминал, что назовет дочь в честь своего отца — Августа Копполы. People пишет, что в имени девочки может быть также скрыта отсылка к ее известному родственнику Фрэнсису Форду Копполе, дяде Кейджа.Рико Шибата и Николас Кейдж познакомились в 2019 году и спустя два года поженились. Для голливудского актера брак стал пятым по счету.
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MIA „Rosiya Segodnya“
шоу-бизнес, новости, в мире
шоу-бизнес, новости, в мире
Николас Кейдж вновь стал отцом
Для его жены Рико это первый ребенок, для Кейджа — третий
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik.
Знаменитый американский киноактер, режиссер и продюсер Николас Кейдж вновь стал отцом, сообщает
People.
У 58-летнего Кейджа и его 29-летней жены Рико Шибаты родилась дочь - назвали малышку Август Франческа. Это их первый общий ребенок. Мать и младенец чувствуют себя хорошо.
Для Рико это первый ребенок, для Кейджа — третий. У него есть двое сыновей: старшему Уэстону 31 год, а младшему Кал-Элу 16 лет.
В своих ранних интервью Кейдж неоднократно упоминал, что назовет дочь в честь своего отца — Августа Копполы. People пишет, что в имени девочки может быть также скрыта отсылка к ее известному родственнику Фрэнсису Форду Копполе, дяде Кейджа.
Рико Шибата и Николас Кейдж познакомились в 2019 году и спустя два года поженились. Для голливудского актера брак стал пятым по счету.