https://sputnik-georgia.ru/20220908/pervye-litsa-gruzii-vyrazili-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-elizavety-ii-270263104.html

Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II

Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II

По информации Букингемского дворца, Елизавета II мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T22:49+0400

2022-09-08T22:49+0400

2022-09-08T23:16+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Саломе Зурабишвили выразили соболезнования королевской семье, правительству и народу Великобритании в связи со смертью королевы Елизаветы II.Елизавета II умерла на 97 году жизни. По информации Букингемского дворца, она мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем. В Великобритании объявлен национальный траур, который продлится 10 дней до похорон Елизаветы II.По словам Зурабишвили, ее мысли и молитвы вместе с Королевской семьей."Ее Величество Королева Елизавета II прожила жизнь, посвященную своему народу, своей нации и Содружеству. Она была образцом решимости и преданности ценностям демократии и достоинства, что принесло ей уникальное место в истории", - написала Зурабишвили на своей странице в Twitter.Соболезнования королевской семье и народу Соединенного королевства выразил и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили."Она была необыкновенной личностью и лидером, которая создавала историю в течение более 70 лет. Ее наследие определит еще много десятилетий", - написал Папуашвили на своей странице в Twitter.Елизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В 1936 году после вступления отца на престол Елизавета стала наследницей британской короны.В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского. В браке у них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.В 1952 году после смерти отца Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, главой Англиканской церкви и главнокомандующим вооруженными силами.Согласно порядку наследования британского престола, следующим главой Великобритании станет ее сын Чарльз, принц Уэльский. В этом году ему исполняется 74 года.

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грузия, новости, общество, елизавета ii, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , великобритания, шалва папуашвили