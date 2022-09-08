https://sputnik-georgia.ru/20220908/podachu-elektroenergii-vremenno-ogranichat-chasti-tbilisi-grafik-po-rayonam-270204393.html

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси: график по районам

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси: график по районам

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T10:44+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 8 сентября, сообщили в компании "Теласи".В частности, в Дидубе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 14:00 ограничения коснутся жителей пр. Акакия Церетели (частично) и ул. Эристави.В Сабуртало света с 00:00 до 03:00 не будет у населения территории, прилегающей к озеру Лиси, I, II кварталов Важа Пшавела, пр. Важа Пшавела (частично), пр. Казбеги (частично), поселка Земо Ведзиси, Антоновской, Тамарашвили, Картозия, Мегрелидзе, Будапештской, Бериташвили, Канделаки, Цинцадзе, Левандовского, Львовской, Гамкрелидзе, Аласания, Вазисубанской, Кушиташвили, Земо Ведзиси, Алмасиани, Марушидзе, Чиковани, Ломоносова, Ониашвили, Цхинвальской, Кавтарадзе, Асатиани, Перцулиани, Мачавариани, Мицкевича, Чиладзе, Саирме, Шмидта, Ташкентской, Годзиашвили, Цагарели, Бурдзгла, Лиси, Тирипебис, Дгебуадзе, Гварамадзе, Интенсификации, Панджикидзе и Нуцубидзе.Далее, в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей территории, прилегающей к озеру Лиси, пр. Важа Пшавела (частично), поселка Земо Ведзеси, Мегрелидзе, Будапештской, Бериташвили, Канделаки, Цинцадзе, Левандовского, Львовской, Гамкрелидзе, Аласания, Вазисубанской, Кушиташвили, Земо Ведзеси, Алмасиани, Марушидзе, Вахтанга Чиковани, Ломоносова, Ониашвили, Цхинвальской, Кавтарадзе, Асатиани, Земо Ведзиси, Перцулиани, Мачавариани, Долидзе, Симона Чиковани, Баланчивадзе, Чиладзе, Лихаурской, Бакурцихской и Бакурианской.Кроме того, в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей пр. Геловани (частично), аллеи Агмашенебели (частично), Дигомского учебного хозяйства (частично), ул. Курашвили и Царя Мириана.В Ваке сбой в электроснабжении с 11:00 до 18:00 коснется жителей села Цкнети.В районе Надзаладеви - с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей пр. Гурамишвили (частично), ул. Молити, Ахалдабской, Бжолети, Нинуа и 414-ой Анапской Дивизии.В Крцанисском районе - с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Горгасали и Гонашвили. В районе Мтацминда в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Ингороква и Асатиани.В Самгори в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей поселка Вазисубани, I, II, IV микрорайонов Вазисубани, III, IV микрорайонов массива Варкетили, ул. Шандора Петеф, Давитая, Утиашвили, Мусхелишвили, Сулаквелидзе, Квачантирадзе, Алублебис, Мшвелидзе и Накадули.В Чугурети электроснабежние ограничат с 10:00 до 18:00 населению ул. Цинамдзгвришвили, Поцхверашвили, Сурамской, Ниношвили, Джавахишвили, Марджанишвили, Абашидзе, Чечелашвили, Давиташвили, Мнатоби, Тамарашени, Абхазии, Самурзакано, Агара и девяти братьев Хархеулидзе.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт - после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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грузия, новости, общество, компания "теласи", теласи, тбилиси, электроэнергия