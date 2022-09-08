https://sputnik-georgia.ru/20220908/politolog-otsutstvie-alternativy---problema-gruzinskoy-politiki-270248630.html

Политолог: Отсутствие альтернативы - проблема грузинской политики

Политолог: Отсутствие альтернативы - проблема грузинской политики

Жители Грузии продолжают выходить на митинги из-за отсутствия альтернативного пути по изменению политической ситуации в стране, заявил политолог Арчил... 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T15:54+0400

2022-09-08T15:54+0400

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экспертное мнение

арчил сихарулидзе

грузия - ес

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Митинги – это не путь развития Грузии, считает политолог Арчил Сихарулидзе. По его словам, оппозиционные лидеры неправильно оценивают текущую ситуацию. "Оппозиция до сих пор не осознала свою главную ошибку – это постоянные попытки изменить режим путем давления с улицы. Я говорил и буду говорить - в Грузии кризис мысли и кризис альтернативы", - считает Сихарулидзе.Новые акции протеста этой осенью анонсировали самая крупная оппозиционная партия в стране - "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилиа". Причиной проведения акций являются претензии к власти по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС.

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видео, мультимедиа, экспертное мнение, арчил сихарулидзе, грузия - ес, видео