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"Поставила мир в тупик". Выяснена причина загадочной пневмонии в Аргентине

"Поставила мир в тупик". Выяснена причина загадочной пневмонии в Аргентине

Ученые установили причину "загадочной пневмонии", от которой в Аргентине умерли шесть человек 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T11:01+0400

2022-09-08T11:01+0400

2022-09-08T11:01+0400

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Оказалось, виной всему — бактерия-легионелла, распространяющаяся через водопровод и системы кондиционирования. От человека к человеку она не передается, однако вызывает заболевание, которое нередко приводит к смертельному исходу, пишет автор РИА Новости Владислав Стрекопытов."Неизвестный" микробВ конце августа Министерство здравоохранения аргентинской провинции Тукуман объявило, что у одного пациента и пяти медицинских работников частной клиники в городе Сан-Мигель-де-Тукуман обнаружили двустороннюю пневмонию неизвестной причины. Сопутствующие симптомы — миалгия, боль в животе и одышка. Через три дня выявили еще пять случаев: три — среди медперсонала того же заведения и два — у госпитализированных пожилых мужчин. На сегодняшний день министерство сообщает о 22 заболевших и шести умерших.Образцы отправили в Национальный институт микробиологии и Национальный институт вирусных заболеваний. В четырех из них — трех респираторных пробах и пункционной биопсии одного из умерших — ученые нашли бактерию Legionella, которая распространяется в системах водоснабжения и кондиционирования зданий.На пресс-конференции, посвященной результатам исследования, министр здравоохранения провинции доктор Луис Медина Руис сказал: "Сегодня мы можем всех успокоить. Благодаря быстрой и эффективной работе мы смогли диагностировать причину вспышки, которая первоначально поставила нацию и мир в тупик. Говорили даже о новом вирусе. Но мы обнаружили, что это бактерия, которая не передается от человека к человеку и успешно лечится антибиотиками".Сейчас эпидемиологи продолжают работу. Все, кто контактировал с зараженными, изолированы и находятся под наблюдением медиков.Болезнь легионеровВОЗ на своем сайте официально подтвердила, что возбудителем "загадочной пневмонии" в Тукумане стала бактерия Legionella spp. Вызываемое ей заболевание — легионеллез, или болезнь легионеров — по проявлениям похоже на пневмонию, поскольку патоген в первую очередь поражает легкие.Впервые об этой инфекции узнали в 1976-м, когда после съезда Американского легиона ветеранов в Филадельфии заболели более двухсот человек, а 34 из них скончались.После того как был открыт возбудитель легионеллеза, специалисты начали выяснять причины других вспышек пневмонии неясной этиологии, отмечавшиеся в США в 1957, 1959, 1965 и 1974 годах. Во всех случаях возбудителем оказалась Legionella pneumophila.Техногенная бактерияВ природе легионелла обитает в пресноводных водоемах в симбиозе с сине-зелеными водорослями или паразитируя на некоторых организмах. Несмотря на это, ученые относят ее к техногенным патогенам, преимущественно развивающимся в созданных человеком искусственных нишах. Все известные случаи массового заражения происходили воздушно-капельным путем в помещениях, где размножались бактерии.По степени тяжести болезнь легионеров варьирует от легкого кашля до приводящей к летальному исходу пневмонии. Без лечения антибиотиками состояние обычно резко ухудшается в течение недели. Смертность зависит от своевременно назначенной терапии и наличия сопутствующих заболеваний.В группе риска — пожилые старше шестидесяти, курильщики, диабетики, люди с ослабленным иммунитетом или респираторными заболеваниями. В целом смертность составляет пять-десять процентов, но без лечения и у пациентов с иммунодефицитом может достигать 40-80 процентов.Локальные вспышки легионеллеза — не редкость. Недавно десять случаев заражения зарегистрировали в испанском городе Касерес в автономном сообществе Эстремадура, двое больных скончались. Ситуация в Тукумане оказалась в центре мирового внимания в основном потому, что источник инфекции определили не сразу: возникло подозрение, что это какой-то новый респираторный вирус.Как защититьсяУчитывая то, что до сих пор не зафиксировали ни одного случая прямой передачи инфекции от человека к человеку, ВОЗ оценивает риск распространения нынешней вспышки как умеренный на региональном уровне и низкий в глобальном масштабе. Организация рекомендует продолжать лабораторные анализы для выявления заболевших и отслеживать контакты, а также призывает принять все меры для предотвращения дальнейшего инфицирования.Действенным химическим средством контроля над Legionella ВОЗ считает ионизацию водопроводной воды медью-серебром в промышленных масштабах. Не менее эффективно и хлорирование. В России это основной способ дезинфекции воды.От болезни легионеров пока нет вакцины — исследования по ее разработке сейчас на промежуточных этапах.

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