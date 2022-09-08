"Поставила мир в тупик". Выяснена причина загадочной пневмонии в Аргентине
© AP Photo / Natacha PisarenkoПандемия коронавируса COVID-19. Врач в больнице в Буэнос-Айресе, Аргентина, ухаживает за пациентом на аппарате ИВЛ
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Ученые установили причину "загадочной пневмонии", от которой в Аргентине умерли шесть человек
Оказалось, виной всему — бактерия-легионелла, распространяющаяся через водопровод и системы кондиционирования. От человека к человеку она не передается, однако вызывает заболевание, которое нередко приводит к смертельному исходу, пишет автор РИА Новости Владислав Стрекопытов.
"Неизвестный" микроб
В конце августа Министерство здравоохранения аргентинской провинции Тукуман объявило, что у одного пациента и пяти медицинских работников частной клиники в городе Сан-Мигель-де-Тукуман обнаружили двустороннюю пневмонию неизвестной причины.
Сопутствующие симптомы — миалгия, боль в животе и одышка. Через три дня выявили еще пять случаев: три — среди медперсонала того же заведения и два — у госпитализированных пожилых мужчин. На сегодняшний день министерство сообщает о 22 заболевших и шести умерших.
Было очевидно, что это вспышка инфекции. Подозревали COVID-19, грипп А или В, даже хантавирус. Ни один вариант не подтвердился. Расширенный анализ на 25 самых распространенных вирусов и бактерий тоже не дал результатов.
Образцы отправили в Национальный институт микробиологии и Национальный институт вирусных заболеваний. В четырех из них — трех респираторных пробах и пункционной биопсии одного из умерших — ученые нашли бактерию Legionella, которая распространяется в системах водоснабжения и кондиционирования зданий.
На пресс-конференции, посвященной результатам исследования, министр здравоохранения провинции доктор Луис Медина Руис сказал: "Сегодня мы можем всех успокоить. Благодаря быстрой и эффективной работе мы смогли диагностировать причину вспышки, которая первоначально поставила нацию и мир в тупик. Говорили даже о новом вирусе. Но мы обнаружили, что это бактерия, которая не передается от человека к человеку и успешно лечится антибиотиками".
Сейчас эпидемиологи продолжают работу. Все, кто контактировал с зараженными, изолированы и находятся под наблюдением медиков.
Болезнь легионеров
ВОЗ на своем сайте официально подтвердила, что возбудителем "загадочной пневмонии" в Тукумане стала бактерия Legionella spp. Вызываемое ей заболевание — легионеллез, или болезнь легионеров — по проявлениям похоже на пневмонию, поскольку патоген в первую очередь поражает легкие.
© photo: Sputnik / Aleksey Vitvitskiy / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© photo: Sputnik / Aleksey Vitvitskiy/
Впервые об этой инфекции узнали в 1976-м, когда после съезда Американского легиона ветеранов в Филадельфии заболели более двухсот человек, а 34 из них скончались.
Через полгода американские биологи Джозеф Мак-Дейд и Чарльз Шепард идентифицировали сам патоген — грамотрицательную бактерию, названную Legionella pneumophila. Вспышку, по мнению ученых, спровоцировали колонии легионелл, размножавшиеся в жидкости вентиляционной системы гостиницы, где остановились участники съезда.
После того как был открыт возбудитель легионеллеза, специалисты начали выяснять причины других вспышек пневмонии неясной этиологии, отмечавшиеся в США в 1957, 1959, 1965 и 1974 годах. Во всех случаях возбудителем оказалась Legionella pneumophila.
Техногенная бактерия
В природе легионелла обитает в пресноводных водоемах в симбиозе с сине-зелеными водорослями или паразитируя на некоторых организмах. Несмотря на это, ученые относят ее к техногенным патогенам, преимущественно развивающимся в созданных человеком искусственных нишах. Все известные случаи массового заражения происходили воздушно-капельным путем в помещениях, где размножались бактерии.
"Эта болезнь распространяется через водяной пар, кондиционер или душ, когда он рассеивает воду и ею дышат, — объясняет доктор Луис Медина Руис. — Бактерии не проникают в организм через воду, которую вы набираете в рот, у них особый путь. Для заражения нужно облако частиц, попадающих в легкие".
По степени тяжести болезнь легионеров варьирует от легкого кашля до приводящей к летальному исходу пневмонии. Без лечения антибиотиками состояние обычно резко ухудшается в течение недели. Смертность зависит от своевременно назначенной терапии и наличия сопутствующих заболеваний.
В группе риска — пожилые старше шестидесяти, курильщики, диабетики, люди с ослабленным иммунитетом или респираторными заболеваниями. В целом смертность составляет пять-десять процентов, но без лечения и у пациентов с иммунодефицитом может достигать 40-80 процентов.
Локальные вспышки легионеллеза — не редкость. Недавно десять случаев заражения зарегистрировали в испанском городе Касерес в автономном сообществе Эстремадура, двое больных скончались. Ситуация в Тукумане оказалась в центре мирового внимания в основном потому, что источник инфекции определили не сразу: возникло подозрение, что это какой-то новый респираторный вирус.
Как защититься
Учитывая то, что до сих пор не зафиксировали ни одного случая прямой передачи инфекции от человека к человеку, ВОЗ оценивает риск распространения нынешней вспышки как умеренный на региональном уровне и низкий в глобальном масштабе.
© AP Photo / Anja NiedringhausВсемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ
Всемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ
© AP Photo / Anja Niedringhaus
Организация рекомендует продолжать лабораторные анализы для выявления заболевших и отслеживать контакты, а также призывает принять все меры для предотвращения дальнейшего инфицирования.
Контроль над размножением легионелл обычно проводят химическими или термическими методами. Оптимальный диапазон существования для этих бактерий — от 25 до 45 градусов Цельсия. Поэтому самый простой способ профилактики — поддерживать температуру холодной воды ниже, а горячей — выше этого уровня.
Действенным химическим средством контроля над Legionella ВОЗ считает ионизацию водопроводной воды медью-серебром в промышленных масштабах. Не менее эффективно и хлорирование. В России это основной способ дезинфекции воды.
От болезни легионеров пока нет вакцины — исследования по ее разработке сейчас на промежуточных этапах.