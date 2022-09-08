https://sputnik-georgia.ru/20220908/sensatsiya-v-gruzii-nashli-zub-cheloveka-vozrastom-18-milliona-let-270254117.html

Сенсация! В Грузии нашли зуб человека, возрастом 1,8 миллиона лет

Сенсация! В Грузии нашли зуб человека, возрастом 1,8 миллиона лет

Отныне на научной карте мира появилась новая точка — Орозмани, заявляют грузинские археологи 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T18:14+0400

2022-09-08T18:14+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Археологи в ходе международной экспедиции обнаружили зуб нижней челюсти древнейшего человека возрастом 1,8 миллиона лет — сенсационная находка сделана в деревне Орозмани, в Дманиси, говорится в сообщении телеканала "Формула".Руководитель экспедиции Георгий Бидзинашвили уже заявил, что наряду с Дманиси на научной карте мира появилась новая точка — Орозмани."Эти ровесники наших знаменитых Зезвы и Мзии, первых европейцев. Грубо говоря, мы нашли зуб их двоюродного брата из Орозмани, что полностью изменило представление о распространении древних евразийцев-гоминидов на территории Грузии", - сказал Бидзинашвили.По его словам, новое открытие приведет к возрождению научного интереса к Грузии и Кавказу. Более того, руководитель экспедиции уверен, что очень скоро Орозмани войдет в научные книги как место расселения древнейших евразийцев.Первые археологические раскопки на территории Орозмани были проведены в 2021 году, в ходе которых были обнаружены каменные орудия древних жителей Евразии (Homo erectus – человек прямоходящий) и останки вымерших животных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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