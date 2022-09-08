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Сколько стоит собрать ребенка в школу в Грузии

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Грузии

Учебный процесс в государственных школах Грузии начинается 15 сентября, ученики и их родители во всю закупаются школьными принадлежностями 08.09.2022, Sputnik Грузия

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В инфографике Sputnik Грузия собрал примерные цены на школьные принадлежности.В учебных заведениях страны нет единой школьной формы, поэтому гардероб школьника родители приобретают, исходя из своих материальных возможностей. Стоит отметить, что в Грузии за год выросли цены на большинство товаров и услуг, не стали исключением и цены на канцелярские товары.Курс лари на 8 сентября - 2,8657 GEL/$Согласно данным Информационной системы управления образованием, в 2022-2023 годах в школу пойдут порядка 55 тысяч первоклассников. По совместному решению министерства образования и науки Грузии и парламентского комитета по вопросам образования и науки в закон "Об общем образовании" вошло изменение, согласно которому во время 2022-2023 учебного года попасть в первый класс смогут дети, которым шесть лет исполнится до 1 октября, а не до 15 сентября как было ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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