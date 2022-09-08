https://sputnik-georgia.ru/20220908/skolko-zhenschin-stali-zhertvami-semeynogo-nasiliya-v-gruzii---poslednie-dannye-270197153.html

Сколько женщин стали жертвами семейного насилия в Грузии - последние данные

Сколько женщин стали жертвами семейного насилия в Грузии - последние данные

Среди подростков от 14 до 17 лет зарегистрировано 13 фактов домашнего насилия 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T09:01+0400

2022-09-08T09:01+0400

2022-09-08T09:28+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Жертвами семейного насилия в Грузии в июле 2022 года стали 609 женщин, данные приводит МВД Грузии. Согласно статистике, большинство жертв (335) относятся к возрастной категории от 25 до 44 лет. Далее следуют женщины от 45 до 60 лет - 128 случаев. Среди подростков от 14 до 17 лет зарегистрировано 13 фактов домашнего насилия. Нередки случаи домашнего насилия и в отношении женщин пенсионного возраста (старше 61 года) - только в июле таких случаев было 78. Чаще всего жертвами домашнего насилия становятся жительницы Тбилиси, а также регионов Квемо-Картли и Кахети. Меньше всего обращений в силовые структуры было от жительниц Гурии, Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети. Согласно статистике МВД, чаще всего женщины подвергаются психологическому насилию, далее идет физическое и экономическое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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