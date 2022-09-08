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Сколько женщин стали жертвами семейного насилия в Грузии - последние данные
Сколько женщин стали жертвами семейного насилия в Грузии - последние данные
Среди подростков от 14 до 17 лет зарегистрировано 13 фактов домашнего насилия 08.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-08T09:01+0400
2022-09-08T09:01+0400
2022-09-08T09:28+0400
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общество
тбилиси
семейное насилие
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Жертвами семейного насилия в Грузии в июле 2022 года стали 609 женщин, данные приводит МВД Грузии. Согласно статистике, большинство жертв (335) относятся к возрастной категории от 25 до 44 лет. Далее следуют женщины от 45 до 60 лет - 128 случаев. Среди подростков от 14 до 17 лет зарегистрировано 13 фактов домашнего насилия. Нередки случаи домашнего насилия и в отношении женщин пенсионного возраста (старше 61 года) - только в июле таких случаев было 78. Чаще всего жертвами домашнего насилия становятся жительницы Тбилиси, а также регионов Квемо-Картли и Кахети. Меньше всего обращений в силовые структуры было от жительниц Гурии, Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети. Согласно статистике МВД, чаще всего женщины подвергаются психологическому насилию, далее идет физическое и экономическое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, семейное насилие, преступность в грузии
грузия, новости, общество, тбилиси, семейное насилие, преступность в грузии
Сколько женщин стали жертвами семейного насилия в Грузии - последние данные
09:01 08.09.2022 (обновлено: 09:28 08.09.2022)
Среди подростков от 14 до 17 лет зарегистрировано 13 фактов домашнего насилия
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik.
Жертвами семейного насилия в Грузии в июле 2022 года стали 609 женщин, данные
приводит МВД Грузии.
Согласно статистике, большинство жертв (335) относятся к возрастной категории от 25 до 44 лет. Далее следуют женщины от 45 до 60 лет - 128 случаев. Среди подростков от 14 до 17 лет зарегистрировано 13 фактов домашнего насилия. Нередки случаи домашнего насилия и в отношении женщин пенсионного возраста (старше 61 года) - только в июле таких случаев было 78.
Чаще всего жертвами домашнего насилия становятся жительницы Тбилиси, а также регионов Квемо-Картли и Кахети. Меньше всего обращений в силовые структуры было от жительниц Гурии, Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети.
Согласно статистике МВД, чаще всего женщины подвергаются психологическому насилию, далее идет физическое и экономическое.