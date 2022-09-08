https://sputnik-georgia.ru/20220908/takogo-solntsa-vy-esche-ne-videli---foto-270205931.html

Такого солнца вы еще не видели - ФОТО

Такого солнца вы еще не видели - ФОТО

Самый мощный в мире солнечный телескоп сделал новые и мегадетальные кадры Солнца 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T11:41+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Новые фотокадры Солнца сделал солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ, который находится на Гавайях: они поражают максимальной степенью своей подробности, пишет ScienceAlert.Снимки охватывают регион хромосферы шириной в 82,5 тысячи км и это лишь маленькая часть от общего размера Солнца, диаметр которого составляет 1,4 млн км.На кадрах видны яркие полоски плазмы, создающие необычный узор. Также можно различить особые выпуклости, которые выглядят как пчелиные соты, и каждая из них имеет диаметр 1600 км.Этот солнечный телескоп им. Д. Иноуэ может увидеть на Солнце детали размером в 60 кв. км. Т. е. благодаря ему можно будет прогнозировать появление вспышек на Солнце и мощных выбросов плазмы, которые приводят к появлению геомагнитных бурь на Земле.Кстати, телескоп этот находится на вершине вулкана на острове Мауи. Для коренных жителей острова этот вулкан имеет очень важное культурное и религиозное значение и некоторые из них считают оскорблением размещение здесь этого телескопа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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