https://sputnik-georgia.ru/20220908/umnye-dorogi-meriya-tbilisi-realizuet-novyy-transportnyy-proekt-270250966.html

"Умные дороги": мэрия Тбилиси реализует новый транспортный проект

"Умные дороги": мэрия Тбилиси реализует новый транспортный проект

Смарт-система повысит безопасность на дорогах и уменьшит пробки в городе, заявил Каладзе 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T17:07+0400

2022-09-08T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси при поддержке правительства Грузии и Немецкого банка реконструкции приступает к реализации нового проекта - умная транспортная система на улицах столицы, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Развитие общественного транспорта является приоритетным для мэрии Тбилиси направлением. Муниципальные власти уже провели ряд реформ. Завезены новые автобусы и микроавтобусы, появились полосы движения для общественного транспорта и велосипедные дорожки.По его словам, смарт-система поможет повысить безопасность на дорогах, уменьшить пробки, а также улучшить экологическую ситуацию."Общая стоимость проекта составляет 47 млн евро. Он будет реализован в течение следующих четырех лет с привлечением международных консультантов и экспертов в этой области", - отметил мэр Тбилиси.Одной из составляющих проекта является улучшение уличной инфраструктуры за счет обустройства пешеходных пространств, велосипедных дорожек и коридоров для автобусов соответствующими современными стандартами, отметил градоначальник.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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