https://sputnik-georgia.ru/20220908/umnye-dorogi-meriya-tbilisi-realizuet-novyy-transportnyy-proekt-270250966.html
"Умные дороги": мэрия Тбилиси реализует новый транспортный проект
"Умные дороги": мэрия Тбилиси реализует новый транспортный проект
Смарт-система повысит безопасность на дорогах и уменьшит пробки в городе, заявил Каладзе 08.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-08T17:07+0400
2022-09-08T17:07+0400
2022-09-08T17:07+0400
тбилиси
тбилиси
новости тбилиси сегодня
мэрия тбилиси
каха каладзе
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262913423_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_44cd9db9876d36a0cd39019f9ffc175b.jpg
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси при поддержке правительства Грузии и Немецкого банка реконструкции приступает к реализации нового проекта - умная транспортная система на улицах столицы, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Развитие общественного транспорта является приоритетным для мэрии Тбилиси направлением. Муниципальные власти уже провели ряд реформ. Завезены новые автобусы и микроавтобусы, появились полосы движения для общественного транспорта и велосипедные дорожки.По его словам, смарт-система поможет повысить безопасность на дорогах, уменьшить пробки, а также улучшить экологическую ситуацию."Общая стоимость проекта составляет 47 млн евро. Он будет реализован в течение следующих четырех лет с привлечением международных консультантов и экспертов в этой области", - отметил мэр Тбилиси.Одной из составляющих проекта является улучшение уличной инфраструктуры за счет обустройства пешеходных пространств, велосипедных дорожек и коридоров для автобусов соответствующими современными стандартами, отметил градоначальник.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262913423_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_7fa23f50223ab3cb5017cc5a5252c488.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, тбилиси, новости тбилиси сегодня, мэрия тбилиси, каха каладзе, грузия, новости
тбилиси, тбилиси, новости тбилиси сегодня, мэрия тбилиси, каха каладзе, грузия, новости
"Умные дороги": мэрия Тбилиси реализует новый транспортный проект
Смарт-система повысит безопасность на дорогах и уменьшит пробки в городе, заявил Каладзе
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси при поддержке правительства Грузии и Немецкого банка реконструкции приступает к реализации нового проекта - умная транспортная система на улицах столицы, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Развитие общественного транспорта является приоритетным для мэрии Тбилиси направлением. Муниципальные власти уже провели ряд реформ. Завезены новые автобусы и микроавтобусы, появились полосы движения для общественного транспорта и велосипедные дорожки.
"Система включает в себя платформу данных, датчики дорожного движения и технологию управления потоками, что позволит нам управлять движением транспорта и парковками в Тбилиси в режиме реального времени. Это также облегчит движение общественного транспорта и передвижение машин службы ЧС", - сказал Каладзе.
По его словам, смарт-система поможет повысить безопасность на дорогах, уменьшить пробки, а также улучшить экологическую ситуацию.
"Общая стоимость проекта составляет 47 млн евро. Он будет реализован в течение следующих четырех лет с привлечением международных консультантов и экспертов в этой области", - отметил мэр Тбилиси.
Одной из составляющих проекта является улучшение уличной инфраструктуры за счет обустройства пешеходных пространств, велосипедных дорожек и коридоров для автобусов соответствующими современными стандартами, отметил градоначальник.