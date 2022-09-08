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USAID полагается на неправильные заключения – депутат от "Грузинской мечты"

USAID полагается на неправильные заключения – депутат от "Грузинской мечты"

В правящей партии Грузии раскритиковали документ USAID 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T17:27+0400

2022-09-08T17:27+0400

2022-09-08T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Агентство США по международному развитию (USAID) введено в заблуждение, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа, комментируя документ, опубликованный под авторством антикоррупционной рабочей группой USAID. Как отмечено в документе, после 2012 года окно возможностей против коррупции и клептократии для Грузии закрылось, что должно стать предметом оценки со стороны правительства США и основой для задействования таких политических рычагов, как замораживание активов коррумпированных членов правительства и введение санкций против высокопоставленных должностных лиц, причастных к коррупционным схемам.По его словам, до 2012 года Грузия была на 70 месте по индексу коррупции. А после 2012 года находится на 31-ом месте. Более того, как отметил депутат, Грузия занимает первое место среди 200 стран по прозрачности бюджета."Это оценки международных организаций. Как может такая страна быть в водовороте коррупции, как это сейчас было сказано?! Это указывает только на то, что они полагаются на неправильные заключения – госпожи Эки Гигаури", - заявил Заркуа.По его словам, это та Гигаури, которая была "одним из капитанов режима Вано Мерабишвили" (экс-министр МВД Грузии - ред.)."Обращаюсь к госпоже Дегнан – когда USAID выступает с заключениями Гигаури, трудно будет убедить население Грузии в том, что США как страна и международные организации служат правде и справедливости", - подчеркнул он.Гигаури является руководителем НПО "Международная прозрачность - Грузия". На основании оценки данной организации в документе USAID отмечено, что причиной, вызвавшей клептократию и коррупцию в стране, является захват государства олигархом, тайные бизнес-сделки в России, растущая зависимость экономики Грузии на экономику России и безнаказанность коррумпированных должностных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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