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В Армении повысили пенсии
В Армении повысили пенсии
Решение было принято на предыдущем заседании правительства Армении по предложению премьер-министра Никола Пашиняна 08.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-08T14:04+0400
2022-09-08T14:04+0400
2022-09-08T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Армянские власти с 1 сентября повысили все пенсии на 3 тысячи драмов (7 долларов), сообщает Sputnik Армения.Данное решение де-факто было принято на предыдущем заседании правительства Армении по предложению премьер-министра Никола Пашиняна, отмечает издание. На текущем заседании оно было закреплено де-юре.Минимальные пособия по старости и инвалидности выросли на столько же. Минимальные пенсии, а также пособия по инвалидности увеличены до 31 600 драмов, то есть на три тысячи.Таким образом, с 1 сентября пенсии и пособия в Армении повышаются на 3 тысячи драмов для всех без исключения.Пенсии и пособия повышаются в целях борьбы с инфляцией, которая после начала спецоперации на Украине продолжила расти. В июле 12-месячная инфляция составила 9,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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армения, новости, никол пашинян, общество, пенсия, пенсионер, в мире
армения, новости, никол пашинян, общество, пенсия, пенсионер, в мире
В Армении повысили пенсии
Решение было принято на предыдущем заседании правительства Армении по предложению премьер-министра Никола Пашиняна
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik.
Армянские власти с 1 сентября повысили все пенсии на 3 тысячи драмов (7 долларов), сообщает Sputnik Армения
.
Данное решение де-факто было принято на предыдущем заседании правительства Армении по предложению премьер-министра Никола Пашиняна, отмечает издание. На текущем заседании оно было закреплено де-юре.
Ранее решением правительства от 24 августа, с 1 сентября размер базовой пенсии (на которую начисляется стаж) был установлен в размере 21 тысячи драмов (50 долларов) вместо прежних 18 тысяч. Размер минимальной пенсии был повышен с 28,6 до 30,5 тысячи драмов (72 доллара), то есть на 1 900 драмов.
Минимальные пособия по старости и инвалидности выросли на столько же. Минимальные пенсии, а также пособия по инвалидности увеличены до 31 600 драмов, то есть на три тысячи.
Таким образом, с 1 сентября пенсии и пособия в Армении повышаются на 3 тысячи драмов для всех без исключения.
Пенсии и пособия повышаются в целях борьбы с инфляцией, которая после начала спецоперации на Украине продолжила расти. В июле 12-месячная инфляция составила 9,3%.