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В Армении повысили пенсии

В Армении повысили пенсии

Решение было принято на предыдущем заседании правительства Армении по предложению премьер-министра Никола Пашиняна 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Армянские власти с 1 сентября повысили все пенсии на 3 тысячи драмов (7 долларов), сообщает Sputnik Армения.Данное решение де-факто было принято на предыдущем заседании правительства Армении по предложению премьер-министра Никола Пашиняна, отмечает издание. На текущем заседании оно было закреплено де-юре.Минимальные пособия по старости и инвалидности выросли на столько же. Минимальные пенсии, а также пособия по инвалидности увеличены до 31 600 драмов, то есть на три тысячи.Таким образом, с 1 сентября пенсии и пособия в Армении повышаются на 3 тысячи драмов для всех без исключения.Пенсии и пособия повышаются в целях борьбы с инфляцией, которая после начала спецоперации на Украине продолжила расти. В июле 12-месячная инфляция составила 9,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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армения, новости, никол пашинян, общество, пенсия, пенсионер, в мире