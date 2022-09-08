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В Грузии впервые поставили черную комедию "Мертвые псы" по Юну Фоссе
В Грузии впервые поставили черную комедию "Мертвые псы" по Юну Фоссе
Критики называют Фоссе крупнейшим драматургом Норвегии после Ибсена 08.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-08T12:22+0400
2022-09-08T12:22+0400
2022-09-08T12:22+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Премьера спектакля "Мертвые псы" по одноименной пьесе известного норвежского драматурга, прозаика и поэта Юна Фоссе состоится на сцене тбилисского Театра королевского квартала 10-11 сентября, сообщают в театре. Драмы Фоссе — из наиболее востребованных сегодня на театральных подмостках мира. Юн Фоссе — обладатель премии Ибсена, крупнейшей норвежской премии Браги, Северной премии Шведской академии и др. Произведения Фоссе переведены на 40 языков, а критики называют его крупнейшим драматургом Норвегии после Ибсена.В пьесе "Мертвые псы", которую Фоссе написал в 2004 году, рассказывается о молодом человеке, который живет в маленькой мирной деревне со своей матерью и любимой собакой, которая однажды уходит из дома и не возвращается.Отмечается, что эта черная комедия поставлена на грузинской сцене впервые. Режиссер постановки - Давид Хорбаладзе. Перевод пьесы Мананы Матиашвили.В спектакле заняты актеры: Байя Двалишвили, Сандро Самхарадзе, Кета Шатиришвили, Паата Инаури, Никуша Бакарадзе. Билеты уже в продаже в кассах театра и онлайн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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анонсы , театр королевского квартала, тбилиси, норвегия, культура, новости, культурная жизнь грузии, театр, спектакль
анонсы , театр королевского квартала, тбилиси, норвегия, культура, новости, культурная жизнь грузии, театр, спектакль
В Грузии впервые поставили черную комедию "Мертвые псы" по Юну Фоссе
Критики называют Фоссе крупнейшим драматургом Норвегии после Ибсена
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Премьера спектакля "Мертвые псы" по одноименной пьесе известного норвежского драматурга, прозаика и поэта Юна Фоссе состоится на сцене тбилисского Театра королевского квартала 10-11 сентября, сообщают в театре.
Драмы Фоссе — из наиболее востребованных сегодня на театральных подмостках мира.
Юн Фоссе — обладатель премии Ибсена, крупнейшей норвежской премии Браги, Северной премии Шведской академии и др. Произведения Фоссе переведены на 40 языков, а критики называют его крупнейшим драматургом Норвегии после Ибсена.
В пьесе "Мертвые псы", которую Фоссе написал в 2004 году, рассказывается о молодом человеке, который живет в маленькой мирной деревне со своей матерью и любимой собакой, которая однажды уходит из дома и не возвращается.
"Его жизнь коренным образом меняется, ведь ничего подобного ранее не происходило. Драма Юн Фоссе, полная горькой иронии, проведет нас через странные пути человеческих отношений, где отчужденные члены семьи узнают друг друга заново", - говорится в анонсе постановки.
Отмечается, что эта черная комедия поставлена на грузинской сцене впервые. Режиссер постановки - Давид Хорбаладзе. Перевод пьесы Мананы Матиашвили.
В спектакле заняты актеры: Байя Двалишвили, Сандро Самхарадзе, Кета Шатиришвили, Паата Инаури, Никуша Бакарадзе. Билеты уже в продаже в кассах театра и онлайн.