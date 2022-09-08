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В Грузии впервые поставили черную комедию "Мертвые псы" по Юну Фоссе

В Грузии впервые поставили черную комедию "Мертвые псы" по Юну Фоссе

Критики называют Фоссе крупнейшим драматургом Норвегии после Ибсена 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T12:22+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Премьера спектакля "Мертвые псы" по одноименной пьесе известного норвежского драматурга, прозаика и поэта Юна Фоссе состоится на сцене тбилисского Театра королевского квартала 10-11 сентября, сообщают в театре. Драмы Фоссе — из наиболее востребованных сегодня на театральных подмостках мира. Юн Фоссе — обладатель премии Ибсена, крупнейшей норвежской премии Браги, Северной премии Шведской академии и др. Произведения Фоссе переведены на 40 языков, а критики называют его крупнейшим драматургом Норвегии после Ибсена.В пьесе "Мертвые псы", которую Фоссе написал в 2004 году, рассказывается о молодом человеке, который живет в маленькой мирной деревне со своей матерью и любимой собакой, которая однажды уходит из дома и не возвращается.Отмечается, что эта черная комедия поставлена на грузинской сцене впервые. Режиссер постановки - Давид Хорбаладзе. Перевод пьесы Мананы Матиашвили.В спектакле заняты актеры: Байя Двалишвили, Сандро Самхарадзе, Кета Шатиришвили, Паата Инаури, Никуша Бакарадзе. Билеты уже в продаже в кассах театра и онлайн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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анонсы , театр королевского квартала, тбилиси, норвегия, культура, новости, культурная жизнь грузии, театр, спектакль