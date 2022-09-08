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В Сагареджо пройдет развлекательный фестиваль для детей и взрослых

В Сагареджо пройдет развлекательный фестиваль для детей и взрослых

Театральные представления, спортивные соревнования и другие развлечения ждут на фестивале младшее и старшее поколения края 08.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Фестиваль Sagarejo Fest 2022, посвященный 60-летию признания Сагареджо (регион Кахети), пройдет 10 сентября, говорится в сообщении организаторов.Цель фестиваля – поощрение культурной, предпринимательской и познавательной молодежной деятельности в муниципалитете.Детская программа начнется с 17:00: представителей младшего поколения будут ждать батуты, гелиевые шарики, аниматоры. Также будет обустроен осенний уголок, спортивные мероприятия и соревнования, игра в шахматы и другое.С 18:00 начнется программа и для взрослых, в рамках которой будет представлена выставка-продажа продукции местных производителей, аксессуаров ручной работы. Гости также смогут отдохнуть и расслабиться, посетить кулинарный мастер-класс по приготовлению хлеба и чурчхелы.Организаторы анонсируют и показ спектакля Театра движений, выступлений струнного квартета, музыкальные выступления и грандиозный фейерверк.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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