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В Тбилиси приступили к замене аварийных домов - первую многоэтажку снесут в октябре
В Тбилиси приступили к замене аварийных домов - первую многоэтажку снесут в октябре
Строительные работы будут продолжаться в течение последующих двух лет 08.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-08T14:28+0400
2022-09-08T14:28+0400
2022-09-08T15:35+0400
грузия
новости
каха каладзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Завершился тендер по замене первого аварийного многоэтажного дома в столице, который будет демонтирован и построен в рамках госпрограммы, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.В начале 2022 года Каладзе анонсировал программу по замене старых аварийных зданий, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари. По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.По информации мэра, в тендере участвовали две компании и в результате победила компания "BK Construction", которая зафиксировала минимальную цену - более 6,1 миллиона лари (более 2,1 миллиона долларов).По его словам, параллельно указанной пилотной программе столичная мэрия разрабатывает проект дополнительно для 12 аварийных корпусов. Районные администрации ведут переговоры с населением десятков корпусов."К сожалению, часто бывают случаи, когда в процессе переговоров местные жители требуют гораздо больше жилплощади, что физически невозможно. Мы готовы отдать один в один ту площадь, которой вы владеете, и вы не потеряете ни одного сантиметра. И что самое главное, переедете в новые отремонтированные квартиры", - заявил Каладзе.Мэр призвал население к сотрудничеству и отметил, что все это делается для создания нормальных условий жизни и их безопасности. Каладзе также обещал, что программа замены аварийных зданий в последующие годы станет гораздо более масштабной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, каха каладзе, тбилиси
В Тбилиси приступили к замене аварийных домов - первую многоэтажку снесут в октябре
14:28 08.09.2022 (обновлено: 15:35 08.09.2022)
Строительные работы будут продолжаться в течение последующих двух лет
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Завершился тендер по замене первого аварийного многоэтажного дома в столице, который будет демонтирован и построен в рамках госпрограммы, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
В начале 2022 года Каладзе анонсировал программу по замене старых аварийных зданий, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари. По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.
По информации мэра, в тендере участвовали две компании и в результате победила компания "BK Construction", которая зафиксировала минимальную цену - более 6,1 миллиона лари (более 2,1 миллиона долларов).
"Первой частью программы будет здание, расположенное в районе Самгори с аварийностью четвертой категории, демонтаж которого начнется в октябре текущего года. Строительные работы будут продолжаться в течение последующих двух лет. В рамках проекта должны быть удовлетворены 36 семей, которых муниципалитет уже перевел на съемные квартиры",- заявил Каладзе.
По его словам, параллельно указанной пилотной программе столичная мэрия разрабатывает проект дополнительно для 12 аварийных корпусов. Районные администрации ведут переговоры с населением десятков корпусов.
"К сожалению, часто бывают случаи, когда в процессе переговоров местные жители требуют гораздо больше жилплощади, что физически невозможно. Мы готовы отдать один в один ту площадь, которой вы владеете, и вы не потеряете ни одного сантиметра. И что самое главное, переедете в новые отремонтированные квартиры", - заявил Каладзе.
Мэр призвал население к сотрудничеству и отметил, что все это делается для создания нормальных условий жизни и их безопасности. Каладзе также обещал, что программа замены аварийных зданий в последующие годы станет гораздо более масштабной.