Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220908/vremya-i-gde-my-seychas-srazu-dve-vystavki-prokhodyat-v-natsionalnoy-galeree---foto-270210466.html
"Время" и "Где мы сейчас?": сразу две выставки проходят в Национальной галерее - ФОТО
"Время" и "Где мы сейчас?": сразу две выставки проходят в Национальной галерее - ФОТО
Два мастера и два совершенно разных мира - Национальная галерея приглашает любителей искусства в интересное арт-путешествие 08.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-08T13:03+0400
2022-09-08T13:03+0400
выставка
грузия
культура
новости
тея цулукиани
национальная галерея им. д.шеварднадзе
культурная жизнь грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/08/270208648_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_33fef47ea533e2616cf9b7644606639d.jpg
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Две выставки грузинских художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас?" открылись в Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны.На открытии экспозиций присутствовали глава Минкульта Тея Цулукиани, а также бывший министр культуры Грузии, известный грузинский ученый Валерий Асатиани.На открытии выставки работ Дато Крацашвили министр культуры рассказала о творчестве художника, умершего в 1980 году в возрасте 17 лет. Министр призвала публику, интересующуюся искусством, обратить внимание на эти две выставки с совершенно разными концепциями.По словам Цулукиани, за свою недолгую жизнь художник Дато Крацашвили оставил около тысячи живописных и графических произведений, 35 стихотворений и 10 дневников."Этот мальчик был гением, и мы должны благодарить Бога за то, что Дато оставил нам часть своего гения, чтобы вызвать у нас восхищение", — писал о Дато Крацашвили американский искусствовед Макс Гатор.Мультимедийная выставка Манучара Окросцваридзе – это также особый проект, исследующий противоречивую и сложную природу искусства."Как мы можем через искусство, с одной стороны, более интенсивно чувствовать и понимать реальность, а с другой - уйти и защитить себя от социальной рутины? Перейдем ли мы от чувства конкретной судьбы к измерению абстрактных идей?" - говорится в сообщении ведомства.Чтобы ответить на эти вопросы и изучить эту тему, проект предлагает три разных состояния. Художник использует разные средства и визуальный язык, чтобы передать каждое из них.Обе выставки продлятся в Национальной галерее до 24 сентября включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/08/270208648_104:0:968:648_1920x0_80_0_0_e693cdbd5e42f2dde79131564049371a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
выставка, грузия, культура, новости, тея цулукиани, национальная галерея им. д.шеварднадзе, культурная жизнь грузии
выставка, грузия, культура, новости, тея цулукиани, национальная галерея им. д.шеварднадзе, культурная жизнь грузии

"Время" и "Где мы сейчас?": сразу две выставки проходят в Национальной галерее - ФОТО

13:03 08.09.2022
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНациональная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
Национальная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили Время и Манучара Окросцваридзе Где мы сейчас - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2022
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Два мастера и два совершенно разных мира - Национальная галерея приглашает любителей искусства в интересное арт-путешествие
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Две выставки грузинских художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас?" открылись в Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНациональная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
Национальная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили Время и Манучара Окросцваридзе Где мы сейчас - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2022
Национальная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
На открытии экспозиций присутствовали глава Минкульта Тея Цулукиани, а также бывший министр культуры Грузии, известный грузинский ученый Валерий Асатиани.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНациональная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
Национальная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили Время и Манучара Окросцваридзе Где мы сейчас - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2022
Национальная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
На открытии выставки работ Дато Крацашвили министр культуры рассказала о творчестве художника, умершего в 1980 году в возрасте 17 лет. Министр призвала публику, интересующуюся искусством, обратить внимание на эти две выставки с совершенно разными концепциями.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНациональная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
Национальная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили Время и Манучара Окросцваридзе Где мы сейчас - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2022
Национальная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
По словам Цулукиани, за свою недолгую жизнь художник Дато Крацашвили оставил около тысячи живописных и графических произведений, 35 стихотворений и 10 дневников.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНациональная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
Национальная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили Время и Манучара Окросцваридзе Где мы сейчас - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2022
Национальная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Этот мальчик был гением, и мы должны благодарить Бога за то, что Дато оставил нам часть своего гения, чтобы вызвать у нас восхищение", — писал о Дато Крацашвили американский искусствовед Макс Гатор.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНациональная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
Национальная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили Время и Манучара Окросцваридзе Где мы сейчас - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2022
Национальная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Мультимедийная выставка Манучара Окросцваридзе – это также особый проект, исследующий противоречивую и сложную природу искусства.
"Как мы можем через искусство, с одной стороны, более интенсивно чувствовать и понимать реальность, а с другой - уйти и защитить себя от социальной рутины? Перейдем ли мы от чувства конкретной судьбы к измерению абстрактных идей?" - говорится в сообщении ведомства.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНациональная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
Национальная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили Время и Манучара Окросцваридзе Где мы сейчас - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2022
Национальная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Чтобы ответить на эти вопросы и изучить эту тему, проект предлагает три разных состояния. Художник использует разные средства и визуальный язык, чтобы передать каждое из них.
Обе выставки продлятся в Национальной галерее до 24 сентября включительно.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0