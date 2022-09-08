"Время" и "Где мы сейчас?": сразу две выставки проходят в Национальной галерее - ФОТО
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНациональная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Два мастера и два совершенно разных мира - Национальная галерея приглашает любителей искусства в интересное арт-путешествие
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Две выставки грузинских художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас?" открылись в Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНациональная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
Национальная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
На открытии экспозиций присутствовали глава Минкульта Тея Цулукиани, а также бывший министр культуры Грузии, известный грузинский ученый Валерий Асатиани.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНациональная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
Национальная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
На открытии выставки работ Дато Крацашвили министр культуры рассказала о творчестве художника, умершего в 1980 году в возрасте 17 лет. Министр призвала публику, интересующуюся искусством, обратить внимание на эти две выставки с совершенно разными концепциями.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНациональная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
Национальная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
По словам Цулукиани, за свою недолгую жизнь художник Дато Крацашвили оставил около тысячи живописных и графических произведений, 35 стихотворений и 10 дневников.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНациональная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
Национальная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Этот мальчик был гением, и мы должны благодарить Бога за то, что Дато оставил нам часть своего гения, чтобы вызвать у нас восхищение", — писал о Дато Крацашвили американский искусствовед Макс Гатор.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНациональная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
Национальная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Мультимедийная выставка Манучара Окросцваридзе – это также особый проект, исследующий противоречивую и сложную природу искусства.
"Как мы можем через искусство, с одной стороны, более интенсивно чувствовать и понимать реальность, а с другой - уйти и защитить себя от социальной рутины? Перейдем ли мы от чувства конкретной судьбы к измерению абстрактных идей?" - говорится в сообщении ведомства.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНациональная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
Национальная галерея Грузии. Выставки художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас"
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Чтобы ответить на эти вопросы и изучить эту тему, проект предлагает три разных состояния. Художник использует разные средства и визуальный язык, чтобы передать каждое из них.
Обе выставки продлятся в Национальной галерее до 24 сентября включительно.