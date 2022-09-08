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"Время" и "Где мы сейчас?": сразу две выставки проходят в Национальной галерее - ФОТО

"Время" и "Где мы сейчас?": сразу две выставки проходят в Национальной галерее - ФОТО

Два мастера и два совершенно разных мира - Национальная галерея приглашает любителей искусства в интересное арт-путешествие 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T13:03+0400

2022-09-08T13:03+0400

2022-09-08T13:03+0400

выставка

грузия

культура

новости

тея цулукиани

национальная галерея им. д.шеварднадзе

культурная жизнь грузии

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Две выставки грузинских художников Дато Крацашвили "Время" и Манучара Окросцваридзе "Где мы сейчас?" открылись в Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны.На открытии экспозиций присутствовали глава Минкульта Тея Цулукиани, а также бывший министр культуры Грузии, известный грузинский ученый Валерий Асатиани.На открытии выставки работ Дато Крацашвили министр культуры рассказала о творчестве художника, умершего в 1980 году в возрасте 17 лет. Министр призвала публику, интересующуюся искусством, обратить внимание на эти две выставки с совершенно разными концепциями.По словам Цулукиани, за свою недолгую жизнь художник Дато Крацашвили оставил около тысячи живописных и графических произведений, 35 стихотворений и 10 дневников."Этот мальчик был гением, и мы должны благодарить Бога за то, что Дато оставил нам часть своего гения, чтобы вызвать у нас восхищение", — писал о Дато Крацашвили американский искусствовед Макс Гатор.Мультимедийная выставка Манучара Окросцваридзе – это также особый проект, исследующий противоречивую и сложную природу искусства."Как мы можем через искусство, с одной стороны, более интенсивно чувствовать и понимать реальность, а с другой - уйти и защитить себя от социальной рутины? Перейдем ли мы от чувства конкретной судьбы к измерению абстрактных идей?" - говорится в сообщении ведомства.Чтобы ответить на эти вопросы и изучить эту тему, проект предлагает три разных состояния. Художник использует разные средства и визуальный язык, чтобы передать каждое из них.Обе выставки продлятся в Национальной галерее до 24 сентября включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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выставка, грузия, культура, новости, тея цулукиани, национальная галерея им. д.шеварднадзе, культурная жизнь грузии