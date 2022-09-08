https://sputnik-georgia.ru/20220908/zhal-chto-pod-egidoy-usaid-pishutsya-absurdnye-frazy---kobakhidze-270255137.html

"Жаль, что под эгидой USAID пишутся абсурдные фразы" - Кобахидзе

"Жаль, что под эгидой USAID пишутся абсурдные фразы" - Кобахидзе

В правящей партии Грузии раскритиковали документ USAID 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T18:34+0400

2022-09-08T18:34+0400

2022-09-08T18:34+0400

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грузия

ираклий кобахидзе

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сша

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. В отчете Агентства США по международному развитию (USAID) записаны абсурдные фразы, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя документ, опубликованный под авторством антикоррупционной рабочей группы USAID.Как отмечено в документе, после 2012 года окно возможностей против коррупции и клептократии для Грузии закрылось, что должно стать предметом оценки со стороны правительства США и основой для задействования таких политических рычагов, как замораживание активов коррумпированных членов правительства и введение санкций против высокопоставленных должностных лиц, причастных к коррупционным схемам.В своем отчете USAID ссылается на оценку НПО "Международная прозрачность - Грузия", которым руководит Эка Гигаури."НПО Гигаури является одной из богатых НПО. Но мы знаем об ее репутации, и когда полагаешься на ее информацию, естественно, что подобные фразы будут проскальзывать", - отметил Кобахидзе.Гигаури является руководителем НПО "Международная прозрачность - Грузия". На основании оценки данной организации в документе USAID отмечено, что причиной, вызвавшей клептократию и коррупцию в стране, является захват государства олигархом, тайные бизнес-сделки в России, растущая зависимость экономики Грузии на экономику России и безнаказанность коррумпированных должностных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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