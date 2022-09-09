https://sputnik-georgia.ru/20220909/astudio-pozdravila-svoyu-solistku-keti-topuriya-s-dnem-rozhdeniya-270282695.html

А'Studio поздравила свою солистку Кети Топурия с днем рождения

А'Studio поздравила свою солистку Кети Топурия с днем рождения

Сегодня, 9 сентября, певице и дизайнеру Кети Топурия исполнилось 36 лет 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T15:46+0400

2022-09-09T15:46+0400

2022-09-09T15:46+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Участники популярной российско-казахстанской группы А'Studio поздравили свою солистку Кети Топурия с днем рождения.Сегодня, 9 сентября, известной певице и дизайнеру Кети Топурия исполнилось 36 лет.В конце письма коллеги пожелали Кети всегда оставаться такой же доброй, молодой, светлой, веселой и улыбчивой.C днем рождения Кети Топурия поздравил и ее супруг Лева Деньгов. "С днем рождения, моя незаменимая", - написал он в соцсети. А дочь поздравила маму стихотворением, которое Кети опубликовала в Сторис.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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