Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220909/batumskiy-mezhdunarodnyy-kinofestival-biaff-prosit-finansovoy-pomoschi-270180520.html
Батумский международный кинофестиваль BIAFF просит финансовой помощи
Батумский международный кинофестиваль BIAFF просит финансовой помощи
Смотр, по словам руководителей, не смог добиться финансирования ни от одного из государственных ведомств 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T08:02+0400
2022-09-09T08:02+0400
biaff
батуми
новости
культура
грузия
аджария
кинофестиваль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24644/97/246449761_8:271:993:825_1920x0_80_0_0_5e12483eee31c647531915610babc439.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF, который проводится в черноморской столице Аджарии уже 17 лет, из-за отсутствия господдержки объявил кампанию по финансовой помощи смотру, заявляют его организаторы."В этом году Батумский кинофестиваль впервые в своей истории столкнулся с такими финансовыми трудностями. Все госструктуры — Минкультуры Грузии, Национальный киноцентр Грузии, а также, к нашему удивлению, фестивалю отказало и министерство культуры Аджарии", — говорится в сообщении руководства кинофестиваля.В администрации смотра отмечают, что при общении с министерством культуры АР Аджарии ведомством было дано обещание, что существующие финансы будут пересмотрены и будет выделена небольшая финансовая поддержка, но пока этого не произошло.Поясняется, что 3 августа BIAFF представил все необходимые документы на финансирование фестивальных конкурсов от мэрии Батуми, в том числе письма о софинансировании, которые были получены от посольств и иностранных партнеров, (в среднем 115 тысяч лари (более 40 тысяч долларов). Сумма, запрошенная у мэрии, составляла 88 тысяч лари (более 30 тысяч долларов). Однако, несмотря на всю предоставленную документацию, в мэрии Батуми организаторам смотра сообщили, что конкурсный бюджет фестивалей исчерпан."Были профинансированы другие фестивали, а Батумский кинофестиваль не может быть профинансирован. Также было упомянуто, что они могут подумать о добавлении суммы к фестивальному конкурсу", - говорит руководство.Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF был учрежден в 2006 году. Форум фокусируется на новинках независимого кино как в Грузии, так и за ее пределами. BIAFF предусматривает три главные номинации – лучший художественный, лучший документальный и лучший короткометражный фильм.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
батуми
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24644/97/246449761_222:286:941:825_1920x0_80_0_0_b27426151526145ddf4ec6db6cfb237f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
biaff, батуми, новости, культура, грузия, аджария, кинофестиваль
biaff, батуми, новости, культура, грузия, аджария, кинофестиваль

Батумский международный кинофестиваль BIAFF просит финансовой помощи

08:02 09.09.2022
© BIAFF BATUMIМеждународный батумский фестиваль авторского кино BIAFF
Международный батумский фестиваль авторского кино BIAFF - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2022
© BIAFF BATUMI
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Смотр, по словам руководителей, не смог добиться финансирования ни от одного из государственных ведомств
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF, который проводится в черноморской столице Аджарии уже 17 лет, из-за отсутствия господдержки объявил кампанию по финансовой помощи смотру, заявляют его организаторы.

На данный момент лишь несколько посольств и организаций предложили финансовую поддержку фестивалю, поэтому BIAFF обращается к общественности за помощью. Под хештегом #ერთადჩავატაროთბიაფი ("проведем вместе BIFF") Батумский кинофестиваль призывает преданных зрителей и любителей авторского кино поддержать мероприятие.

"В этом году Батумский кинофестиваль впервые в своей истории столкнулся с такими финансовыми трудностями. Все госструктуры — Минкультуры Грузии, Национальный киноцентр Грузии, а также, к нашему удивлению, фестивалю отказало и министерство культуры Аджарии", — говорится в сообщении руководства кинофестиваля.
В администрации смотра отмечают, что при общении с министерством культуры АР Аджарии ведомством было дано обещание, что существующие финансы будут пересмотрены и будет выделена небольшая финансовая поддержка, но пока этого не произошло.
© courtesy of Batumi International Art-House Film FestivalБатумский фестиваль авторского кино BIAFF. Участники фотографируются на память
Батумский фестиваль авторского кино BIAFF. Участники фотографируются на память - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2022
Батумский фестиваль авторского кино BIAFF. Участники фотографируются на память
© courtesy of Batumi International Art-House Film Festival
Поясняется, что 3 августа BIAFF представил все необходимые документы на финансирование фестивальных конкурсов от мэрии Батуми, в том числе письма о софинансировании, которые были получены от посольств и иностранных партнеров, (в среднем 115 тысяч лари (более 40 тысяч долларов).
Сумма, запрошенная у мэрии, составляла 88 тысяч лари (более 30 тысяч долларов). Однако, несмотря на всю предоставленную документацию, в мэрии Батуми организаторам смотра сообщили, что конкурсный бюджет фестивалей исчерпан.
© photo: Batumi International Art-House Film Festival BIAFF
BIAFF - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2022
BIAFF
© photo: Batumi International Art-House Film Festival
"Были профинансированы другие фестивали, а Батумский кинофестиваль не может быть профинансирован. Также было упомянуто, что они могут подумать о добавлении суммы к фестивальному конкурсу", - говорит руководство.
Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF был учрежден в 2006 году. Форум фокусируется на новинках независимого кино как в Грузии, так и за ее пределами. BIAFF предусматривает три главные номинации – лучший художественный, лучший документальный и лучший короткометражный фильм.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0