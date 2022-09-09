Батумский международный кинофестиваль BIAFF просит финансовой помощи
© BIAFF BATUMIМеждународный батумский фестиваль авторского кино BIAFF
© BIAFF BATUMI
Смотр, по словам руководителей, не смог добиться финансирования ни от одного из государственных ведомств
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF, который проводится в черноморской столице Аджарии уже 17 лет, из-за отсутствия господдержки объявил кампанию по финансовой помощи смотру, заявляют его организаторы.
На данный момент лишь несколько посольств и организаций предложили финансовую поддержку фестивалю, поэтому BIAFF обращается к общественности за помощью. Под хештегом #ერთადჩავატაროთბიაფი ("проведем вместе BIFF") Батумский кинофестиваль призывает преданных зрителей и любителей авторского кино поддержать мероприятие.
"В этом году Батумский кинофестиваль впервые в своей истории столкнулся с такими финансовыми трудностями. Все госструктуры — Минкультуры Грузии, Национальный киноцентр Грузии, а также, к нашему удивлению, фестивалю отказало и министерство культуры Аджарии", — говорится в сообщении руководства кинофестиваля.
В администрации смотра отмечают, что при общении с министерством культуры АР Аджарии ведомством было дано обещание, что существующие финансы будут пересмотрены и будет выделена небольшая финансовая поддержка, но пока этого не произошло.
© courtesy of Batumi International Art-House Film FestivalБатумский фестиваль авторского кино BIAFF. Участники фотографируются на память
Батумский фестиваль авторского кино BIAFF. Участники фотографируются на память
© courtesy of Batumi International Art-House Film Festival
Поясняется, что 3 августа BIAFF представил все необходимые документы на финансирование фестивальных конкурсов от мэрии Батуми, в том числе письма о софинансировании, которые были получены от посольств и иностранных партнеров, (в среднем 115 тысяч лари (более 40 тысяч долларов).
Сумма, запрошенная у мэрии, составляла 88 тысяч лари (более 30 тысяч долларов). Однако, несмотря на всю предоставленную документацию, в мэрии Батуми организаторам смотра сообщили, что конкурсный бюджет фестивалей исчерпан.
© photo: Batumi International Art-House Film Festival BIAFF
BIAFF
© photo: Batumi International Art-House Film Festival
"Были профинансированы другие фестивали, а Батумский кинофестиваль не может быть профинансирован. Также было упомянуто, что они могут подумать о добавлении суммы к фестивальному конкурсу", - говорит руководство.
Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF был учрежден в 2006 году. Форум фокусируется на новинках независимого кино как в Грузии, так и за ее пределами. BIAFF предусматривает три главные номинации – лучший художественный, лучший документальный и лучший короткометражный фильм.