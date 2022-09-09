https://sputnik-georgia.ru/20220909/batumskiy-mezhdunarodnyy-kinofestival-biaff-prosit-finansovoy-pomoschi-270180520.html

Батумский международный кинофестиваль BIAFF просит финансовой помощи

Батумский международный кинофестиваль BIAFF просит финансовой помощи

Смотр, по словам руководителей, не смог добиться финансирования ни от одного из государственных ведомств 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T08:02+0400

2022-09-09T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF, который проводится в черноморской столице Аджарии уже 17 лет, из-за отсутствия господдержки объявил кампанию по финансовой помощи смотру, заявляют его организаторы."В этом году Батумский кинофестиваль впервые в своей истории столкнулся с такими финансовыми трудностями. Все госструктуры — Минкультуры Грузии, Национальный киноцентр Грузии, а также, к нашему удивлению, фестивалю отказало и министерство культуры Аджарии", — говорится в сообщении руководства кинофестиваля.В администрации смотра отмечают, что при общении с министерством культуры АР Аджарии ведомством было дано обещание, что существующие финансы будут пересмотрены и будет выделена небольшая финансовая поддержка, но пока этого не произошло.Поясняется, что 3 августа BIAFF представил все необходимые документы на финансирование фестивальных конкурсов от мэрии Батуми, в том числе письма о софинансировании, которые были получены от посольств и иностранных партнеров, (в среднем 115 тысяч лари (более 40 тысяч долларов). Сумма, запрошенная у мэрии, составляла 88 тысяч лари (более 30 тысяч долларов). Однако, несмотря на всю предоставленную документацию, в мэрии Батуми организаторам смотра сообщили, что конкурсный бюджет фестивалей исчерпан."Были профинансированы другие фестивали, а Батумский кинофестиваль не может быть профинансирован. Также было упомянуто, что они могут подумать о добавлении суммы к фестивальному конкурсу", - говорит руководство.Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF был учрежден в 2006 году. Форум фокусируется на новинках независимого кино как в Грузии, так и за ее пределами. BIAFF предусматривает три главные номинации – лучший художественный, лучший документальный и лучший короткометражный фильм.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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