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Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T09:15+0400
2022-09-09T09:15+0400
2022-09-09T10:42+0400
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политика
мультимедиа
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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россия, мария захарова, политика, мультимедиа, видео, видео
россия, мария захарова, политика, мультимедиа, видео, видео
Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео
09:15 09.09.2022 (обновлено: 10:42 09.09.2022)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.