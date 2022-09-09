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https://sputnik-georgia.ru/20220909/ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy---video-270273138.html
Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 09.09.2022, Sputnik Грузия
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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россия, мария захарова, политика, мультимедиа, видео, видео
россия, мария захарова, политика, мультимедиа, видео, видео

Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео

09:15 09.09.2022 (обновлено: 10:42 09.09.2022)
© video: Ruptly
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Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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