https://sputnik-georgia.ru/20220909/ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy---video-270273138.html

Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео

Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 09.09.2022, Sputnik Грузия

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россия

мария захарова

политика

мультимедиа

видео

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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.

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2022

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россия, мария захарова, политика, мультимедиа, видео, видео