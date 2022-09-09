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https://sputnik-georgia.ru/20220909/fsb-predotvratila-terakt-na-obekte-minoborony---video-270283087.html
ФСБ предотвратила теракт на объекте Минобороны - видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте Минобороны - видео
ФСБ предотвратила теракт в Ленобласти. Трое злоумышленников из Выборга планировали поджег на объекте Минобороны. Смотрите в видео кадры задержания 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T16:03+0400
2022-09-09T16:03+0400
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По данным спецслужбы, россияне собирались поджечь административное здание, принадлежащее военному ведомству. В отношении задержанных возбуждено дело. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.Сейчас правоохранители устанавливают возможных соучастников преступления.
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россия, мультимедиа, видео, фсб, теракт, видео
россия, мультимедиа, видео, фсб, теракт, видео

ФСБ предотвратила теракт на объекте Минобороны - видео

16:03 09.09.2022
© video: Sputnik
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ФСБ предотвратила теракт в Ленобласти. Трое злоумышленников из Выборга планировали поджег на объекте Минобороны. Смотрите в видео кадры задержания
По данным спецслужбы, россияне собирались поджечь административное здание, принадлежащее военному ведомству.
В отношении задержанных возбуждено дело. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
Сейчас правоохранители устанавливают возможных соучастников преступления.
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