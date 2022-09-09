https://sputnik-georgia.ru/20220909/gruziya-zanyala-63-mesto-v-indekse-chelovecheskogo-razvitiya-oon-270288377.html

Грузия заняла 63 место в Индексе человеческого развития ООН

Грузия заняла 63 место в Индексе человеческого развития ООН

Среди показателей, которые учитывались при составлении рейтинга человеческого развития, продолжительность жизни людей и уровень образования населения 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T18:54+0400

2022-09-09T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Грузия заняла 63 место среди 191 страны мира по Индексу человеческого развития, составленному по итогам 2021 года на основе доклада Программы развития ООН (ПРООН).Грузия вошла в категорию стран с очень высоким уровнем человеческого развития.Согласно докладу, самый высокий уровень человеческого развития зафиксирован в Швейцарии, Норвегии, Исландии, Гонкон (КНР) и Австралии. США — на 21-м месте. Россия оказалась в этом списке на 52-м месте, Беларусь — на 60-м, Казахстан — на 56-м и Азербайджан — на 91-м, Армения - на 85-м, Украина - на 77-м. Последние строчки рейтинга заняли Нигер, Чад и Южный Судан.По словам заместителя министра финансов Михаила Дондуа, в четвертый раз подряд Организация Объединенных Наций присвоила Грузии статус страны с очень высоким уровнем человеческого развития, что является выдающимся результатом. Он выразил уверенность, за этот и следующий год показадели Грузии в рейтинге продолжат улучшаться.Авторы доклада отмечают, что различные проблемы накапливаются, наслаиваются и переплетаются и самым негативным образом сказываются на жизни людей.Показатели в Индексе упали до уровня 2016 года, что свело на нет большую часть прогресса в достижении Целей в области устойчивого развития.При этом замедление развития зафиксировали более 90 процентов стран мира. Авторы доклада отмечают, что некоторые страны начинают восстанавливаться, но это восстановление является неравномерным, что еще больше усиливает неравенство. Особенно сильно пострадали страны Латинской Америки, Карибского бассейна, государства Африки к югу от Сахары и Южной Азии.

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