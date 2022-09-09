Грузия заняла 63 место в Индексе человеческого развития ООН
18:54 09.09.2022 (обновлено: 19:21 09.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerЛюди гуляют по Метехскому мосту. Туристы в городе Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
Среди показателей, которые учитывались при составлении рейтинга человеческого развития, продолжительность жизни людей и уровень образования населения
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Грузия заняла 63 место среди 191 страны мира по Индексу человеческого развития, составленному по итогам 2021 года на основе доклада Программы развития ООН (ПРООН).
Грузия вошла в категорию стран с очень высоким уровнем человеческого развития.
При составлении рейтинга учитывались следующие критерии: продолжительность жизни людей, уровень образования населения, валовый национальный доход на душу населения, уровень социальной защищенности, здравоохранение, уровень преступности, охрана окружающей среды и другие факторы.
Согласно докладу, самый высокий уровень человеческого развития зафиксирован в Швейцарии, Норвегии, Исландии, Гонкон (КНР) и Австралии. США — на 21-м месте. Россия оказалась в этом списке на 52-м месте, Беларусь — на 60-м, Казахстан — на 56-м и Азербайджан — на 91-м, Армения - на 85-м, Украина - на 77-м. Последние строчки рейтинга заняли Нигер, Чад и Южный Судан.
По словам заместителя министра финансов Михаила Дондуа, в четвертый раз подряд Организация Объединенных Наций присвоила Грузии статус страны с очень высоким уровнем человеческого развития, что является выдающимся результатом.
"Грузия — единственное государство на Южном Кавказе, где зафиксирован статус очень высокого уровня человеческого развития. Этот показатель свидетельствует о том, что в стране делается все для достижения процветания и прогресса, как в экономическом, так и в социальном направлениях, при проведении политики, ориентированной на человека", - заявил Дондуа.
Он выразил уверенность, за этот и следующий год показадели Грузии в рейтинге продолжат улучшаться.
Авторы доклада отмечают, что различные проблемы накапливаются, наслаиваются и переплетаются и самым негативным образом сказываются на жизни людей.
"Мы находимся в состоянии коллективного ступора... В мире, в котором главенствует неопределенность, нам необходимо обновить чувство глобальной солидарности для преодоления взаимосвязанных, общих проблем", - сказал глава ПРООН Ахим Штайнер.
Показатели в Индексе упали до уровня 2016 года, что свело на нет большую часть прогресса в достижении Целей в области устойчивого развития.
При этом замедление развития зафиксировали более 90 процентов стран мира. Авторы доклада отмечают, что некоторые страны начинают восстанавливаться, но это восстановление является неравномерным, что еще больше усиливает неравенство. Особенно сильно пострадали страны Латинской Америки, Карибского бассейна, государства Африки к югу от Сахары и Южной Азии.