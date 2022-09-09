https://sputnik-georgia.ru/20220909/intsident-mezhdu-taksistom-i-turistami-iz-rf-i-litvy--prisyazhnye-opravdali-obvinyaemogo-270280919.html
Инцидент между таксистом и туристами из РФ и Литвы – присяжные оправдали обвиняемого
Инцидент между таксистом и туристами из РФ и Литвы – присяжные оправдали обвиняемого
Таксисту угрожало лишение свободы на срок от 7 до 10 лет 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T14:55+0400
2022-09-09T14:55+0400
2022-09-09T14:55+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Суд присяжных оправдал таксиста Амирана Бокучава, обвиняемого в незаконном лишении свободы туристов из России и Литвы, сообщает телеканал "Рустави 2".В связи с указанным делом заявление распространила Генеральная прокуратура Грузии, которая опровергла информацию, распространенную адвокатами обвиняемого в СМИ.Как отмечено в заявлении ведомства, информация, что подсудимого привлекли к уголовной ответственности якобы из-за включения украинской песни гражданину России, является "ложью и преднамеренной попыткой ввести общественность в заблуждение".Более того, распространение "подобной лжи адвокатом нарушает нормы этики", отмечают в прокуратуре.С целью информирования общественности Генпрокуратура разъяснила детали дела. По данным следствия, 11 апреля 2022 года примерно в 04:30 из Тбилисского международного аэропорта граждане Литвы и России на такси поехали до отеля, который близ Сухого моста в Тбилиси.Такси, которым управлял обвиняемый, пассажиры вызвали с помощью мобильной аппликации "Яндекс". После прибытия на место назначения обвиняемый потребовал с них сумму в размере 195 лари (около 67 долларов), которая в разы превышала указанную в аппликации стоимость – 23 лари (около 8 долларов).Из-за этого пассажиры и водитель такси поспорили. Туристы предложили водителю поехать в ближайшее отделение полиции и решить вопрос законным путем.Водитель рассердился и повез их обратно в сторону аэропорта. Но вместо отделения полиции он без остановки, с закрытыми дверями, против воли отвез пострадавших в безлюдное место в сторону села Вазиани Гардабанского района. А взамен на свободу потребовал от них уже 500 лари (более 172 долларов).Но пассажиры отказались платить, после чего таксист направился из Вазиани в сторону Кахети. Вскоре пассажиры воспользовались моментом, когда машина буквально на несколько секунд остановилась, и выпрыгнули из автомобиля, в ходе чего один получил травмы лица и конечностей.Уже после инцидента пострадавшие по телефону связались со своим знакомым, который, в свою очередь, позвонил в "112". После этого сотрудники полиции прибыли на на помощь пострадавшим.Водителю такси были предъявлены обвинения 13 апреля 2022 года. Все это время он ждал приговора в тюрьме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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суд, новости, происшествия, тбилиси, вазиани, литва, тбилисский международный аэропорт, руставский городской суд, генеральная прокуратура грузии, прокуратура
суд, новости, происшествия, тбилиси, вазиани, литва, тбилисский международный аэропорт, руставский городской суд, генеральная прокуратура грузии, прокуратура
Инцидент между таксистом и туристами из РФ и Литвы – присяжные оправдали обвиняемого
Таксисту угрожало лишение свободы на срок от 7 до 10 лет
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Суд присяжных оправдал таксиста Амирана Бокучава, обвиняемого в незаконном лишении свободы туристов из России и Литвы, сообщает телеканал "Рустави 2".
Решение было принято в Руставском городском суде единогласно – 12 голосами. Бокучава было предъявлено обвинение по факту незаконного лишения свободы в отношении двух лиц. Ему угрожало лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.
В связи с указанным делом заявление
распространила Генеральная прокуратура Грузии, которая опровергла информацию, распространенную адвокатами обвиняемого в СМИ.
Как отмечено в заявлении ведомства, информация, что подсудимого привлекли к уголовной ответственности якобы из-за включения украинской песни гражданину России, является "ложью и преднамеренной попыткой ввести общественность в заблуждение".
Более того, распространение "подобной лжи адвокатом нарушает нормы этики", отмечают в прокуратуре.
"Призываем авторов указанной ложной информации воздерживаться от создания и распространения фейковых новостей с использованием сенситивных тем для общественности", - говорится в сообщении ведомства.
С целью информирования общественности Генпрокуратура разъяснила детали дела. По данным следствия, 11 апреля 2022 года примерно в 04:30 из Тбилисского международного аэропорта граждане Литвы и России на такси поехали до отеля, который близ Сухого моста в Тбилиси.
Такси, которым управлял обвиняемый, пассажиры вызвали с помощью мобильной аппликации "Яндекс". После прибытия на место назначения обвиняемый потребовал с них сумму в размере 195 лари (около 67 долларов), которая в разы превышала указанную в аппликации стоимость – 23 лари (около 8 долларов).
Из-за этого пассажиры и водитель такси поспорили. Туристы предложили водителю поехать в ближайшее отделение полиции и решить вопрос законным путем.
Водитель рассердился и повез их обратно в сторону аэропорта. Но вместо отделения полиции он без остановки, с закрытыми дверями, против воли отвез пострадавших в безлюдное место в сторону села Вазиани Гардабанского района. А взамен на свободу потребовал от них уже 500 лари (более 172 долларов).
Но пассажиры отказались платить, после чего таксист направился из Вазиани в сторону Кахети. Вскоре пассажиры воспользовались моментом, когда машина буквально на несколько секунд остановилась, и выпрыгнули из автомобиля, в ходе чего один получил травмы лица и конечностей.
В итоге, после того, как обоим пассажирам удалось покинуть машину и убежать, обвиняемый через несколько десятков метров выбросил багаж пассажиров прямо на дорогу и скрылся с места.
Уже после инцидента пострадавшие по телефону связались со своим знакомым, который, в свою очередь, позвонил в "112". После этого сотрудники полиции прибыли на на помощь пострадавшим.
Водителю такси были предъявлены обвинения 13 апреля 2022 года. Все это время он ждал приговора в тюрьме.