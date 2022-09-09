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Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в январе 2022 года оказался всего на 0,4 процентных пункта выше, чем рассчитанный по... 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T16:53+0400
2022-09-09T17:03+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сент — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии продолжает новый показатель – Гармонизированный индекс потребительских цен, известны данные за август.В результате годовая инфляция, рассчитанная по евростандартам, в августе 2022 года составила 11,3%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 10,9%.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Прогноз по уровню инфляции от аналитиков TBC CapitalАналитики крупнейшего банка Грузии ожидают резкое снижение уровня инфляции с августа 2022 года, говорится в отчете TBC Capital.По оценке аналитиков, в течение следующего года следует ожидать дефляции.По данным аналитиков, в последнее время выросла инвестиционная активность и за счет высокопродуктивных мигрантов идет высокая контрибуция рабочей силы в экономический потенциал, что обеспечивает стабильность экономики.
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грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", евросоюз
грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", евросоюз

Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

16:53 09.09.2022 (обновлено: 17:03 09.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerТорговый центр Tbilisi Mall
Торговый центр Tbilisi Mall - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в январе 2022 года оказался всего на 0,4 процентных пункта выше, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 9 сент — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии продолжает новый показатель – Гармонизированный индекс потребительских цен, известны данные за август.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.
В результате годовая инфляция, рассчитанная по евростандартам, в августе 2022 года составила 11,3%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 10,9%.

Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС

ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
© SputnikКак за год изменился уровень инфляции в Европе
Как за год изменился уровень инфляции в Европе - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2022
Как за год изменился уровень инфляции в Европе
© Sputnik
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
Как разнятся показатели в Грузии по разным категориям, %

Группы потребительской корзины

Национальный стандарт

Европейский стандарт

Продукты

15,8

16,0

Алкоголь и табак

8,5

8,5

Одежда и обувь

1,7

3,2

Коммунальные услуги

12,4

11,3

Мебель

10,1

11,2

Здравоохранение

1,2

0,6

Транспорт

15,6

15,8

Связь

0,1

0,2

Развлечения и отдых

5,2

5,3

Образование

3,3

2,9

Гостиницы

14,9

15,8

Другие

10,6

9,3

Прогноз по уровню инфляции от аналитиков TBC Capital

Аналитики крупнейшего банка Грузии ожидают резкое снижение уровня инфляции с августа 2022 года, говорится в отчете TBC Capital.
По оценке аналитиков, в течение следующего года следует ожидать дефляции.
"Причиной этого будет, с одной стороны, сокращение международных цен на продовольствие и укрепление лари, а с другой стороны – снижение экономической активности во второй половине года с учетом сезонности", – говорится в отчете.
По данным аналитиков, в последнее время выросла инвестиционная активность и за счет высокопродуктивных мигрантов идет высокая контрибуция рабочей силы в экономический потенциал, что обеспечивает стабильность экономики.
© SputnikКак изменились цены в Грузии - август 2022 года
Как изменились цены в Грузии - август 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2022
Как изменились цены в Грузии - август 2022 года
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