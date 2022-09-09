Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
16:53 09.09.2022 (обновлено: 17:03 09.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerТорговый центр Tbilisi Mall
© photo: Sputnik / Stringer
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в январе 2022 года оказался всего на 0,4 процентных пункта выше, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 9 сент — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии продолжает новый показатель – Гармонизированный индекс потребительских цен, известны данные за август.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.
В результате годовая инфляция, рассчитанная по евростандартам, в августе 2022 года составила 11,3%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 10,9%.
Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС
ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
© SputnikКак за год изменился уровень инфляции в Европе
Как за год изменился уровень инфляции в Европе
© Sputnik
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
Как разнятся показатели в Грузии по разным категориям, %
Группы потребительской корзины
Национальный стандарт
Европейский стандарт
Продукты
15,8
16,0
Алкоголь и табак
8,5
8,5
Одежда и обувь
1,7
3,2
Коммунальные услуги
12,4
11,3
Мебель
10,1
11,2
Здравоохранение
1,2
0,6
Транспорт
15,6
15,8
Связь
0,1
0,2
Развлечения и отдых
5,2
5,3
Образование
3,3
2,9
Гостиницы
14,9
15,8
Другие
10,6
9,3
Прогноз по уровню инфляции от аналитиков TBC Capital
Аналитики крупнейшего банка Грузии ожидают резкое снижение уровня инфляции с августа 2022 года, говорится в отчете TBC Capital.
По оценке аналитиков, в течение следующего года следует ожидать дефляции.
"Причиной этого будет, с одной стороны, сокращение международных цен на продовольствие и укрепление лари, а с другой стороны – снижение экономической активности во второй половине года с учетом сезонности", – говорится в отчете.
По данным аналитиков, в последнее время выросла инвестиционная активность и за счет высокопродуктивных мигрантов идет высокая контрибуция рабочей силы в экономический потенциал, что обеспечивает стабильность экономики.
© SputnikКак изменились цены в Грузии - август 2022 года
Как изменились цены в Грузии - август 2022 года
© Sputnik