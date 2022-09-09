https://sputnik-georgia.ru/20220909/kak-izmenilsya-pokazatel-inflyatsii-v-gruzii-po-podschete-po-evrostandartam-270284446.html

Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в январе 2022 года оказался всего на 0,4 процентных пункта выше, чем рассчитанный по... 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T16:53+0400

2022-09-09T16:53+0400

2022-09-09T17:03+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сент — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии продолжает новый показатель – Гармонизированный индекс потребительских цен, известны данные за август.В результате годовая инфляция, рассчитанная по евростандартам, в августе 2022 года составила 11,3%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 10,9%.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Прогноз по уровню инфляции от аналитиков TBC CapitalАналитики крупнейшего банка Грузии ожидают резкое снижение уровня инфляции с августа 2022 года, говорится в отчете TBC Capital.По оценке аналитиков, в течение следующего года следует ожидать дефляции.По данным аналитиков, в последнее время выросла инвестиционная активность и за счет высокопродуктивных мигрантов идет высокая контрибуция рабочей силы в экономический потенциал, что обеспечивает стабильность экономики.

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