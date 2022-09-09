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Кобахидзе: ни под каким страхом санкций не втянем Грузию в войну
Кобахидзе: ни под каким страхом санкций не втянем Грузию в войну
Представители власти Украины шантажируют Бидзину Иванишвили, заявил лидер "Грузинской мечты" 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T20:02+0400
2022-09-09T20:02+0400
2022-09-09T20:02+0400
политика
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бидзина иванишвили
украина
грузинская мечта
credit suisse
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 9 сент — Sputnik. Шантаж со стороны представителей властей Украины не заставит власти Грузии открыть второй фронт, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам. По его словам, представители власти Украины шантажируют основателя "Грузинской мечты", экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили, требуя включить страну в войну, но он категорически против, несмотря на то, что ему многое есть чего терять. Кобахидзе напомнил о многомиллионных судебных разбирательствах Иванишвили с подразделениями швейцарского банка Credit Suisse, который в последнее время ограничивает доступ Иванишвили к его банковским ресурсам. В правящей партии уже расценили действия банка как рэкет и отметили, что все это порождает большие вопросы. Credit Suisse принял субъективные решения в отношении Иванишвили – вице-премьер Грузии>>Грузинская оппозиция и представители власти Украины называют Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, олигархом, который управляет страной из-за кулис. Более того, в резолюции Европарламента от 9 июня говорится о деструктивной роли Иванишвили - "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Власти Грузии категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной. По их словам, экс-премьер Грузии не является олигархом.На днях Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции включило Иванишвили и его ближайшее окружение в санкционный список. При этом представители власти Украины выразили уверенность, что их примеру последует Запад. Ранее Совет Евросоюза назвал одним из условий предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС - деолигархизацию. Этому предшествовала жесткая резолюция Европарламента по Грузии, в которой одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.
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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, украина, грузинская мечта, credit suisse, ираклий кобахидзе
политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, украина, грузинская мечта, credit suisse, ираклий кобахидзе
Кобахидзе: ни под каким страхом санкций не втянем Грузию в войну
Представители власти Украины шантажируют Бидзину Иванишвили, заявил лидер "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 9 сент — Sputnik. Шантаж со стороны представителей властей Украины не заставит власти Грузии открыть второй фронт, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам.
"Обещаем обществу, что ни под каким страхом санкций не втянем страну в войну", - Кобахидзе.
По его словам, представители власти Украины шантажируют основателя "Грузинской мечты", экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили, требуя включить страну в войну, но он категорически против, несмотря на то, что ему многое есть чего терять.
Кобахидзе напомнил о многомиллионных судебных разбирательствах Иванишвили с подразделениями швейцарского банка Credit Suisse, который в последнее время ограничивает доступ Иванишвили к его банковским ресурсам. В правящей партии уже расценили действия банка как рэкет и отметили, что все это порождает большие вопросы.
Грузинская оппозиция и представители власти Украины называют Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, олигархом, который управляет страной из-за кулис. Более того, в резолюции Европарламента от 9 июня говорится о деструктивной роли Иванишвили - "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем".
Власти Грузии категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной. По их словам, экс-премьер Грузии не является олигархом.
"Ни Арахамия (лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины - ред.), ни Подоляк (советника главы офиса президента Украины - ред.), никто не заставит нас сделать шаги против страны", - сказал Кобахидзе.
На днях Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции включило Иванишвили и его ближайшее окружение в санкционный список. При этом представители власти Украины выразили уверенность, что их примеру последует Запад.
Ранее Совет Евросоюза назвал одним из условий предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС - деолигархизацию. Этому предшествовала жесткая резолюция Европарламента по Грузии, в которой одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.