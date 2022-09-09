https://sputnik-georgia.ru/20220909/losev-strany-evropy-i-ssha-zamenili-zdravyy-smysl-ideologiey-270278231.html
Лосев: страны Европы и США заменили здравый смысл идеологией
Лосев: страны Европы и США заменили здравый смысл идеологией
Почему рынок Европы перестал быть премиальным и сможет ли она конкурировать с Юго-Восточной Азией в газовом вопросе? Смотрите в видео ответы на эти вопросы в... 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T13:21+0400
2022-09-09T13:21+0400
2022-09-09T13:21+0400
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Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме. Президент России уделил внимание многим вопросам, в том числе и развитию Дальневосточного региона.Дальний Восток – это наши ворота в богатейший регион Юго-Восточной Азии, поделился своим мнением в интервью "Sputnik на русском" член президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. Происходит развитие отношений с соседними государствами, считает эксперт. Что же касается европейских, то, по мнению Лосева, позиция России в отстаивании своих интересов останется прежней.
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MIA „Rosiya Segodnya“
европа, сша, мультимедиа, видео, видео
европа, сша, мультимедиа, видео, видео
Лосев: страны Европы и США заменили здравый смысл идеологией
Почему рынок Европы перестал быть премиальным и сможет ли она конкурировать с Юго-Восточной Азией в газовом вопросе? Смотрите в видео ответы на эти вопросы в интервью Александра Лосева
Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме. Президент России уделил внимание многим вопросам, в том числе и развитию Дальневосточного региона.
Дальний Восток – это наши ворота в богатейший регион Юго-Восточной Азии, поделился своим мнением в интервью "Sputnik на русском" член президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. Происходит развитие отношений с соседними государствами, считает эксперт. Что же касается европейских, то, по мнению Лосева, позиция России в отстаивании своих интересов останется прежней.