https://sputnik-georgia.ru/20220909/na-vostoke-gruzii-zakryli-dva-predpriyatiya-iz-za-narusheniy-270278334.html

На востоке Грузии закрыли два предприятия из-за нарушений

На востоке Грузии закрыли два предприятия из-за нарушений

Производственный процесс предприятий будет приостановлен до исправления нарушений 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T13:29+0400

2022-09-09T13:29+0400

2022-09-09T13:29+0400

грузия

новости

экономика

гардабани

квемо картли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24608/67/246086781_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e949e6c260c346061542adb81fc48ef9.jpg

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Департамент природоохранного надзора Минсельхоза Грузии приостановил право на деятельность двум действующих предприятиям по производству гажи в районе Гардабани (регион Квемо Картли), говорится в сообщении ведомства.Нарушения в компаниях были выявлены еще в июле текущего года. В частности, компании "Самгорис вели" и "Денмарк" осуществляли деятельность без специальных устройств, которые позволяют не загрязнять воздух.Производственный процесс предприятий будет приостановлен до исправления нарушений.Протоколы об административных правонарушениях направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

гардабани

квемо картли

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, гардабани, квемо картли