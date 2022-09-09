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На востоке Грузии закрыли два предприятия из-за нарушений
На востоке Грузии закрыли два предприятия из-за нарушений
Производственный процесс предприятий будет приостановлен до исправления нарушений 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T13:29+0400
2022-09-09T13:29+0400
2022-09-09T13:29+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Департамент природоохранного надзора Минсельхоза Грузии приостановил право на деятельность двум действующих предприятиям по производству гажи в районе Гардабани (регион Квемо Картли), говорится в сообщении ведомства.Нарушения в компаниях были выявлены еще в июле текущего года. В частности, компании "Самгорис вели" и "Денмарк" осуществляли деятельность без специальных устройств, которые позволяют не загрязнять воздух.Производственный процесс предприятий будет приостановлен до исправления нарушений.Протоколы об административных правонарушениях направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, гардабани, квемо картли
грузия, новости, экономика, гардабани, квемо картли
На востоке Грузии закрыли два предприятия из-за нарушений
Производственный процесс предприятий будет приостановлен до исправления нарушений
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Департамент природоохранного надзора Минсельхоза Грузии приостановил право на деятельность двум действующих предприятиям по производству гажи в районе Гардабани (регион Квемо Картли), говорится в сообщении ведомства.
Нарушения в компаниях были выявлены еще в июле текущего года. В частности, компании "Самгорис вели" и "Денмарк" осуществляли деятельность без специальных устройств, которые позволяют не загрязнять воздух.
Производственный процесс предприятий будет приостановлен до исправления нарушений.
Протоколы об административных правонарушениях направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.