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Новый король Великобритании впервые выступил с обращением к нации

Новый король Великобритании впервые выступил с обращением к нации

По словам короля Карла III, роль и обязанности британской монархии останутся неизменными 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T22:53+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен - Sputnik. Король Великобритании Карл III впервые обратился к нации в телевизионном обращении, в котором выразил благодарность своей матери королеве Елизавете II и обещал служить стране всю жизнь.Монарх еще раз почтил память своей матери, отметив, что очень ценит ее многолетнюю службу на благо страны. При этом король отметил, что роль и обязанности монархии остаются прежними, несмотря на множество изменений, произошедших за время правления Елизаветы II.Карл III заявил, что, несмотря на изменения, которые произошли за 70 лет правления Елизаветы II, роль и обязанности монархии остаются прежними.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет.Британский трон переходит принцу Чарльзу. Ему 74 года. Его тронное имя Карл III.

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