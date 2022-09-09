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Погода в Грузии на выходные – прогноз синоптиков

Погода в Грузии на выходные – прогноз синоптиков

В ближайшие дни на территории Грузии будет тепло и солнечно 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T18:11+0400

2022-09-09T18:11+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют теплую погоду в основном без осадков на территории Грузии в ближайшие дни.По данным Национального агентства окружающей среды, 11 и 12 сентября в некоторых районах страны будет дуть сильный ветер. Температура воздуха днем в низине Западной Грузии составит плюс 28–33 градуса. А в Восточной части страны будет 24–29 градусов выше нуля.В некоторых районах Восточной Грузии 11 сентября ожидается дождь и туман. Температура воздуха понизится до плюс 18 – 23 градусов. А 12 сентября вновь потеплеет до 25 – 30 градусов выше нуля.Что касается Тбилиси, то 11 сентября в Тбилиси будет прохладно. Днем ожидается плюс 20–22 градуса. А в остальные дни (10 и 12 сентября) будет тепло и без осадков. Температура воздуха будет в пределах плюс 26–28 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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