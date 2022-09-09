https://sputnik-georgia.ru/20220909/popytka-iznasilovaniya-shkolnitsy-v-gruzii-zaderzhannomu-predyavili-obvinenie-270287045.html
Попытка изнасилования школьницы в Грузии: задержанному предъявили обвинение
Попытка изнасилования школьницы в Грузии: задержанному предъявили обвинение
Девочку посадил в машину знакомый таксист, сообщают СМИ 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T17:51+0400
2022-09-09T17:51+0400
2022-09-09T17:51+0400
генеральная прокуратура грузии
происшествия
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824828_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_06a462f89dd34288e2899f1385c88eb5.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному 63-летнему таксисту в попытке изнасилования несовершеннолетней в регионе Шида Картли, сообщается на сайте ведомства.По распространенной в СМИ версии, девочку посадил в машину знакомый таксист, а затем попытался установить с ней половой контакт. Позже мужчина шантажировал ее, посылая смс-сообщения, угрожая убить, если та кому-то расскажет. Несмотря на угрозы, девочка рассказала о случившемся маме. Полиция задержала мужчину 8 сентября.Уголовное дело возбуждено по статье "Попытка изнасилования, совершенная заведомо с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, либо бессрочное заключение.Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении для обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу в установленный законом срок. Следствие уголовного дела продолжается.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824828_133:0:2358:1669_1920x0_80_0_0_23d08ff5155e2f10a8864923a58ea556.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
генеральная прокуратура грузии, происшествия, новости, грузия
генеральная прокуратура грузии, происшествия, новости, грузия
Попытка изнасилования школьницы в Грузии: задержанному предъявили обвинение
Девочку посадил в машину знакомый таксист, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik.
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному 63-летнему таксисту в попытке изнасилования несовершеннолетней в регионе Шида Картли, сообщается на сайте
ведомства.
Следствие, проведенное МВД, выявило, что 6 сентября обвиняемый пытался изнасиловать несовершеннолетнюю, воспользовавшись беспомощностью 12-летней потерпевшей, применяя насилие и угрозы насилия.
По распространенной в СМИ версии, девочку посадил в машину знакомый таксист, а затем попытался установить с ней половой контакт. Позже мужчина шантажировал ее, посылая смс-сообщения, угрожая убить, если та кому-то расскажет.
Несмотря на угрозы, девочка рассказала о случившемся маме. Полиция задержала мужчину 8 сентября.
Уголовное дело возбуждено по статье "Попытка изнасилования, совершенная заведомо с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, либо бессрочное заключение.
Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении для обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу в установленный законом срок. Следствие уголовного дела продолжается.