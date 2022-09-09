https://sputnik-georgia.ru/20220909/popytka-iznasilovaniya-shkolnitsy-v-gruzii-zaderzhannomu-predyavili-obvinenie-270287045.html

Попытка изнасилования школьницы в Грузии: задержанному предъявили обвинение

Попытка изнасилования школьницы в Грузии: задержанному предъявили обвинение

Девочку посадил в машину знакомый таксист, сообщают СМИ 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T17:51+0400

2022-09-09T17:51+0400

2022-09-09T17:51+0400

генеральная прокуратура грузии

происшествия

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному 63-летнему таксисту в попытке изнасилования несовершеннолетней в регионе Шида Картли, сообщается на сайте ведомства.По распространенной в СМИ версии, девочку посадил в машину знакомый таксист, а затем попытался установить с ней половой контакт. Позже мужчина шантажировал ее, посылая смс-сообщения, угрожая убить, если та кому-то расскажет. Несмотря на угрозы, девочка рассказала о случившемся маме. Полиция задержала мужчину 8 сентября.Уголовное дело возбуждено по статье "Попытка изнасилования, совершенная заведомо с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, либо бессрочное заключение.Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении для обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу в установленный законом срок. Следствие уголовного дела продолжается.

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генеральная прокуратура грузии, происшествия, новости, грузия