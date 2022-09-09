https://sputnik-georgia.ru/20220909/shvedskaya-pevitsa-tuve-lu-vybrala-naryad-ot-gruzinskogo-dizaynera-270274726.html
Шведская певица Туве Лу выбрала наряд от грузинского дизайнера
Шведская певица Туве Лу выбрала наряд от грузинского дизайнера
Исполнительница нарядилась в один из самых оригинальных грузинских брендов 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T12:00+0400
2022-09-09T12:00+0400
2022-09-09T12:00+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Шведская певица Туве Лу (Tove Lo) появилась в топе от грузинского дизайнера Ладо Бокучава.Исполнительница поделилась фотографией на своей странице в соцсетях, где одета в "металлический" топ Бокучава, который дополнен интересными деталями в виде вырезов в зоне декольте и завязок.Певица дополнила образ ярким макияжем и маникюром в цвет топа.Туве Лу — шведская певица и автор песен, начавшая свою сольную карьеру в 2012 году. В марте 2014 года она представила свой первый мини-альбомом "Truth Serum", а основной успех ей принес сингл в поддержку этого релиза – песня "Habits (Stay High)".Ладо Бокучава – грузинский дизайнер, который в 2016 году работал в бренде Matériel вместе с Александром Ахалкацишвили. В 2018 году впервые представил свой бренд в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi.Изделия Бокучава отличаются необычным кроем, разнообразными цветовыми сочетаниями и деталями, но при этом многофункциональны и очень удобны. Бренд Ладо Бокучава заботится и об окружающей среде, используя переработанные и веганские ткани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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шоу-бизнес, новости, в мире, грузия, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, грузинские дизайнеры, дизайнеры
шоу-бизнес, новости, в мире, грузия, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, грузинские дизайнеры, дизайнеры
Шведская певица Туве Лу выбрала наряд от грузинского дизайнера
Исполнительница нарядилась в один из самых оригинальных грузинских брендов
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Шведская певица Туве Лу (Tove Lo) появилась в топе от грузинского дизайнера Ладо Бокучава.
Исполнительница поделилась фотографией на своей странице в соцсетях, где одета в "металлический" топ Бокучава, который дополнен интересными деталями в виде вырезов в зоне декольте и завязок.
Певица дополнила образ ярким макияжем и маникюром в цвет топа.
Туве Лу — шведская певица и автор песен, начавшая свою сольную карьеру в 2012 году. В марте 2014 года она представила свой первый мини-альбомом "Truth Serum", а основной успех ей принес сингл в поддержку этого релиза – песня "Habits (Stay High)".
Ладо Бокучава – грузинский дизайнер, который в 2016 году работал в бренде Matériel вместе с Александром Ахалкацишвили. В 2018 году впервые представил свой бренд в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi.
Изделия Бокучава отличаются необычным кроем, разнообразными цветовыми сочетаниями и деталями, но при этом многофункциональны и очень удобны. Бренд Ладо Бокучава заботится и об окружающей среде, используя переработанные и веганские ткани.