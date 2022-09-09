https://sputnik-georgia.ru/20220909/skandal-v-minoborony-gruzii-sotrudnika-vedomstva-obvinili-v-seksualnom-domogatelstve-270284160.html

Скандал в Минобороны Грузии: сотрудника ведомства обвинили в сексуальном домогательстве

Скандал в Минобороны Грузии: сотрудника ведомства обвинили в сексуальном домогательстве

На данный момент в ведомстве активно идет процесс выяснения обстоятельств случившегося 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T16:29+0400

2022-09-09T16:29+0400

2022-09-09T16:29+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Генеральная инспекция министерства обороны Грузии исследует факт предполагаемого сексуального притеснения сотрудницы ведомства, сообщается на сайте Минобороны.По информации Минобороны, заявление поступило в Генеральную инспекцию министерства 24 августа и в тот же день была начата проверка по факту дискриминации по половому признаку.Генеральная инспекция провела дальнейшие действия по данному факту: опросила ряд фигурантов дела, а также обвиняемого в предполагаемых домогательствах, который также работает в Минобороны по контракту.По информации Минобороны, на данный момент активно идет процесс выяснения обстоятельств случившегося, чтобы, с одной стороны, своевременно собрать информацию, необходимую для принятия окончательного решения по факту, не нарушая презумпцию невиновности.С другой стороны, соответствующая информация, запрошенная письмом, должна быть предоставлена общественному защитнику в сроки, установленные законом.Ведомство отмечает, что уделяет особое внимание созданию здорового организационного климата и внедрению и укреплению принципов гендерного равенства, что является одной из важных составляющих на пути к евроатлантической интеграции Грузии. В связи с этим Минобороны активно сотрудничает со странами-партнерами, а также с международными и местными организациями, заявляют в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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