https://sputnik-georgia.ru/20220909/spiker-parlamenta-uveren-v-pobede-gruzinskoy-mechty-v-sluchae-vneocherednykh-vyborov-270275172.html

Спикер парламента уверен в победе "Грузинской мечты" в случае внеочередных выборов

Спикер парламента уверен в победе "Грузинской мечты" в случае внеочередных выборов

Сама идея проведения досрочных выборов дискредитирована, уверен Папуашвили 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T12:22+0400

2022-09-09T12:22+0400

2022-09-09T12:22+0400

политика

новости

грузия

шалва папуашвили

ника мелия

тея цулукиани

тбилиси

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1d/266306471_0:141:1920:1221_1920x0_80_0_0_b516c900e6c8f1dcd3b4780e293d4e46.jpg

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сможет одержать убедительную победу в случае проведения в стране внеочередных парламентских выборов, заявил глава законодательного органа Шалва Папуашвили.В понедельник председатель "Нацдвижения" Ника Мелия заявил, что все шаги и действия "Национального движения", в том числе анонсированные акции протеста, будут направлены на назначение внеочередных парламентских выборов. По его словам, именно досрочные выборы позволят смягчить политический кризис в стране.Не потому ли, что народ думает, что политические группы, которые говорят о досрочных выборах, встали на противоположную интересам грузинского народа сторону, добавил он."Самый лучший ответ на заявление председателя главной оппозиционной партии дал сам же председатель главной оппозиционной партии на второй день своим постом, где жаловался, что за его призывом к внеочередным выборам последовала прямая насмешка. Думаю, что сама эта идея дискредитирована и все прекрасно понимают, у кого какая электоральная поддержка", - добавил он.По его словам, "Нацдвижению" следует задуматься над тем, почему грузинский народ отвернулся от нее."Какая проблема у них с избирательной системой? В 2012 году "Грузинская мечта" смогла победить с избирательной системой, которая была в десять раз хуже… Хорошо, что они осознали, что сегодня у них не будет успеха на выборах. Им следует задуматься, почему", - заявил Папуашвили.Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани назвала "сборищем лузеров" все оппозиционные силы, которые говорят о досрочных выборах. Сочли неразумной стратегию ЕНД по смене власти в Грузии и авторитетные оппозиционные партии - "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели", " Лело для Грузии".

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, шалва папуашвили, ника мелия, тея цулукиани, тбилиси, грузинская мечта