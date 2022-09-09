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Спикер парламента уверен в победе "Грузинской мечты" в случае внеочередных выборов
Спикер парламента уверен в победе "Грузинской мечты" в случае внеочередных выборов
Сама идея проведения досрочных выборов дискредитирована, уверен Папуашвили 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T12:22+0400
2022-09-09T12:22+0400
2022-09-09T12:22+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сможет одержать убедительную победу в случае проведения в стране внеочередных парламентских выборов, заявил глава законодательного органа Шалва Папуашвили.В понедельник председатель "Нацдвижения" Ника Мелия заявил, что все шаги и действия "Национального движения", в том числе анонсированные акции протеста, будут направлены на назначение внеочередных парламентских выборов. По его словам, именно досрочные выборы позволят смягчить политический кризис в стране.Не потому ли, что народ думает, что политические группы, которые говорят о досрочных выборах, встали на противоположную интересам грузинского народа сторону, добавил он."Самый лучший ответ на заявление председателя главной оппозиционной партии дал сам же председатель главной оппозиционной партии на второй день своим постом, где жаловался, что за его призывом к внеочередным выборам последовала прямая насмешка. Думаю, что сама эта идея дискредитирована и все прекрасно понимают, у кого какая электоральная поддержка", - добавил он.По его словам, "Нацдвижению" следует задуматься над тем, почему грузинский народ отвернулся от нее."Какая проблема у них с избирательной системой? В 2012 году "Грузинская мечта" смогла победить с избирательной системой, которая была в десять раз хуже… Хорошо, что они осознали, что сегодня у них не будет успеха на выборах. Им следует задуматься, почему", - заявил Папуашвили.Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани назвала "сборищем лузеров" все оппозиционные силы, которые говорят о досрочных выборах. Сочли неразумной стратегию ЕНД по смене власти в Грузии и авторитетные оппозиционные партии - "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели", " Лело для Грузии".
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политика, новости, грузия, шалва папуашвили, ника мелия, тея цулукиани, тбилиси, грузинская мечта
политика, новости, грузия, шалва папуашвили, ника мелия, тея цулукиани, тбилиси, грузинская мечта
Спикер парламента уверен в победе "Грузинской мечты" в случае внеочередных выборов
Сама идея проведения досрочных выборов дискредитирована, уверен Папуашвили
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сможет одержать убедительную победу в случае проведения в стране внеочередных парламентских выборов, заявил глава законодательного органа Шалва Папуашвили.
В понедельник председатель "Нацдвижения" Ника Мелия заявил, что все шаги и действия "Национального движения", в том числе анонсированные акции протеста, будут направлены на назначение внеочередных парламентских выборов. По его словам, именно досрочные выборы позволят смягчить политический кризис в стране.
"Они ведь сами говорят, если бы сегодня прошли выборы "Грузинская мечта" смогла бы одержать еще более убедительную победу. Почему? Почему никто не задает этот вопрос? Не потому ли, что в этот критический период, когда были вызовы безопасности, "Грузинская мечта" защищала интересы народа",- заявил Папуашвили.
Не потому ли, что народ думает, что политические группы, которые говорят о досрочных выборах, встали на противоположную интересам грузинского народа сторону, добавил он.
"Самый лучший ответ на заявление председателя главной оппозиционной партии дал сам же председатель главной оппозиционной партии на второй день своим постом, где жаловался, что за его призывом к внеочередным выборам последовала прямая насмешка. Думаю, что сама эта идея дискредитирована и все прекрасно понимают, у кого какая электоральная поддержка", - добавил он.
По его словам, "Нацдвижению" следует задуматься над тем, почему грузинский народ отвернулся от нее.
"Какая проблема у них с избирательной системой? В 2012 году "Грузинская мечта" смогла победить с избирательной системой, которая была в десять раз хуже… Хорошо, что они осознали, что сегодня у них не будет успеха на выборах. Им следует задуматься, почему", - заявил Папуашвили.
Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани назвала "сборищем лузеров" все оппозиционные силы, которые говорят о досрочных выборах. Сочли неразумной стратегию ЕНД по смене власти в Грузии и авторитетные оппозиционные партии - "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели", " Лело для Грузии".