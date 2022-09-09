https://sputnik-georgia.ru/20220909/syn-saakashvili-rasskazal-chto-on-sozhaleet-o-vozvraschenii-v-gruziyu--270287479.html

Сын Саакашвили рассказал, что он сожалеет о возвращении в Грузию

Сын Саакашвили рассказал, что он сожалеет о возвращении в Грузию

Сегодня приоритет экс-президента "просто выжить и сохранить здоровье", отметил Саакашвили-младший 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T18:31+0400

2022-09-09T18:31+0400

2022-09-09T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили осознает, что допустил ошибку, вернувшись на родину, заявил его сын Эдуард Саакашвили после посещения отца в клинике. Саакашвили уже четвертый месяц находится на лечении в гражданской клинике "Вивамеди". Несмотря на то, что врачи оценивают состояние экс-президента как стабильное, его диагноз неизвестен общественности. По его словам, сегодня приоритет экс-президента "просто выжить и сохранить здоровье". "Мне сложно представить в этом положении его в любой политической деятельности. Но в долгосрочной перспективе - будет он на Украине или где-то еще - не знаю. Честно говоря, это для меня маловажно, и сам он об этом тоже не волнуется", - отметил сын Саакашвили. Что касается состояния здоровья экс-президента, сыну показалось, что оно ухудшилось после последней встречи, которая состоялась в июле. "У него очень мало энергии, и он забывает какие-то вещи. Оставляет впечатление больного человека. Ему действительно необходимо достойное, глубокое лечение", - отметил он. Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, длившейся с момента его ареста 1 октября 2021 года до конца ноября того же года. Причиной ареста стали приговоры по двум уголовным делам. В январе 2018 года Саакашвили признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018-го – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 6 лет. Кроме того, в судопроизводстве находятся еще три дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств во время нахождения на посту президента с 2004 по 2013 и о незаконном пересечении границы 29 сентября 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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