https://sputnik-georgia.ru/20220909/tbilisskiy-teatr-opery-i-baleta-otpravilsya-na-gastroli-v-dubay-270136191.html

Тбилисский театр оперы и балета отправился на гастроли в Дубай

Тбилисский театр оперы и балета отправился на гастроли в Дубай

Балетоманы ОАЭ увидят постановку балет "Ромео и Джульетта", а опероманы - "Травиату" 09.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Тбилисский государственный театр оперы и балета им. З. Палиашвили проведет семь спектаклей в Дубайском оперном театре (ОАЭ).В Дубае грузинская труппа 9-11 сентября представит балет Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта". Отмечается, что планируется проведение пяти спектаклей. А 13 и 14 сентября зрители увидят оперу Джузеппе Верди "Травиата".В гастролях примут участие оперные и балетные труппы, а также оркестр и хор Тбилисского театра оперы и балета. Оркестром будет управлять всемирно известный дирижер Гавриэль Гейне (США).Грузинский театр оперы и балета им. Палиашвили, крупнейший музыкальный театр Грузии, был основан 12 апреля 1851 году. Однако в 1874 году в здании театра произошёл пожар, полностью его уничтоживший. Театр возобновил работу лишь в 1896 году в новом здании. Сезон открылся постановкой оперы Глинки "Иван Сусанин".В 1937 году театру было присвоено имя известного грузинского композитора Захария Палиашвили. В том же году театр награжден орденом Ленина.В балетной труппе театра начинали свою творческую деятельность будущие народные артисты СССР и основатели Ансамбля народного танца Грузии Нино Рамишвили и Илья Сухишвили.

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