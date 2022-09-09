https://sputnik-georgia.ru/20220909/tipichnaya-byurokraticheskaya-rabota---spiker-parlamenta-gruzii-ob-otchete-usaid-270273894.html

"Типичная бюрократическая работа" - спикер парламента Грузии об отчете USAID

"Типичная бюрократическая работа" - спикер парламента Грузии об отчете USAID

Это просто некачественная бюрократическая работа, сказал глава законодательного органа 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T11:42+0400

2022-09-09T11:42+0400

2022-09-09T11:42+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал документ, опубликованный под авторством антикоррупционной рабочей группы USAID, некачественной бюрократической работой.Как отмечено в документе, после 2012 года окно возможностей против коррупции и клептократии для Грузии закрылось, что должно стать предметом оценки со стороны правительства США и основой для задействования таких политических рычагов, как замораживание активов коррумпированных членов правительства и введение санкций против высокопоставленных должностных лиц, причастных к коррупционным схемам.По оценке главы законодательного органа, НПО "Международная прозрачность - Грузия", на данных которой основан отчет, имеет прямую политическую повестку."К сожалению, некоторые организации искусственно создали себе репутацию, они пользуются этой репутацией, а затем другие принимают за истину то, что говорит эта организация. Это организация, у которой есть прямо политическая повестка дня", - отметил Папуашвили.Спикер парламента выразил сожаление в связи с тем, что данная организация пользуется поддержкой, и у нее есть доступ к форумам, ее слово может так прямо оказаться в отчете.На основании оценки руководителем НПО "Международная прозрачность - Грузия" в документе USAID отмечено, что причиной, вызвавшей клептократию и коррупцию в стране, является захват государства олигархом, тайные бизнес-сделки в России, растущая зависимость экономики Грузии от экономики России и безнаказанность коррумпированных должностных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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