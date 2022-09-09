https://sputnik-georgia.ru/20220909/u-protivnikov-net-argumentov---spiker-parlamenta-gruzii-o-proslushkakh-270272027.html

У противников нет аргументов - спикер парламента Грузии о прослушках

У противников нет аргументов - спикер парламента Грузии о прослушках

Парламент преодолел вето президента на поправки в УПК о тайных следственных мероприятиях 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T10:40+0400

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прослушка

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Противники законопроекта о тайных следственных мероприятиях в Грузии просили время на подготовку и представление замечаний, но они не смогли этого сделать, сказал председатель парламента Шалва Папуашвили в эфире телеканала "Палитраньюс".Поправки помимо прочего предполагают продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. Прослушка и тайная слежка могут вестись в Грузии только по решению суда. Согласно законопроекту, ходатайствовать о проведении тайных следственных мероприятий в течение трех месяцев может прокурор. Чтобы продлить срок еще на три месяца, нужно ходатайство вышестоящего чиновника прокуратуры, а еще на три месяца – генпрокурора или его заместителя.Если же речь идет о таких преступлениях, как убийство, нечеловеческое обращение, должностные преступления, киберпреступления и торговля наркотиками, срок может быть продлен столько раз, сколько необходимо следствию.Кроме того, срок информирования человека о ведении слежки за ним может переноситься неограниченное число раз, пока это будет необходимо следствию.Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс были приняты еще 7 июня, но президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала их подписывать, впервые воспользовавшись правом вето. В представленных парламенту мотивированных замечаниях было сказано, что принятый законопроект усложняет процесс евроинтеграции Грузии, а также возникают реальные угрозы в отношении прав человека. Зурабишвили также отметила, что процесс принятия поправок был поспешным и неинклюзивным. Парламент 6 сентября обсудил замечания президента и отклонил их. В результате законопроект был принят. В таких случаях поправки подписывает уже не президент, а председатель парламента. В заключении юридического комитета сказано, что поправки соответствуют Конституции Грузии и стандартам защиты прав человека, установленным Европейским судом по правам человекам.

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