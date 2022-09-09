https://sputnik-georgia.ru/20220909/uchastok-dorogi-na-zapade-gruzii-budet-zakryt-na-mesyats-270273026.html
Участок дороги на западе Грузии будет закрыт на месяц
Участок дороги на западе Грузии будет закрыт на месяц
На указанном участке дороги будут проходить ремонтные работы, отмечают в ведомстве 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T11:22+0400
2022-09-09T11:22+0400
2022-09-09T11:22+0400
департамент автомобильных дорог
тбилиси
кутаиси
самтредия
общество
новости
грузия
министерство регионального развития и инфраструктуры грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24088/17/240881759_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_8dddde98b8b015b6c63ad13f15fd3d4b.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Участок дороги внутригосударственного значения Нахширгеле – Кутаиси – Самтредия будет закрыт для передвижения транспорта с 10 сентября до 10 октября включительно, сообщает Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.В частности, запрет будет действовать на 13+530 – 14+900 километре указанной дороги, где проводятся ремонтные работы.По информации департамента автомобильных дороги, в указанный период автотранспорт будет ездить через улицы Ломоури и Сухуми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
кутаиси
самтредия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24088/17/240881759_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_5bb942e82097c2c39a8f8d0bd80b4731.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
департамент автомобильных дорог, тбилиси, кутаиси, самтредия, общество, новости, грузия, министерство регионального развития и инфраструктуры грузии
департамент автомобильных дорог, тбилиси, кутаиси, самтредия, общество, новости, грузия, министерство регионального развития и инфраструктуры грузии
Участок дороги на западе Грузии будет закрыт на месяц
На указанном участке дороги будут проходить ремонтные работы, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Участок дороги внутригосударственного значения Нахширгеле – Кутаиси – Самтредия будет закрыт для передвижения транспорта с 10 сентября до 10 октября включительно, сообщает Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
В частности, запрет будет действовать на 13+530 – 14+900 километре указанной дороги, где проводятся ремонтные работы.
По информации департамента автомобильных дороги, в указанный период автотранспорт будет ездить через улицы Ломоури и Сухуми.