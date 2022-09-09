https://sputnik-georgia.ru/20220909/uchastok-dorogi-na-zapade-gruzii-budet-zakryt-na-mesyats-270273026.html

Участок дороги на западе Грузии будет закрыт на месяц

Участок дороги на западе Грузии будет закрыт на месяц

На указанном участке дороги будут проходить ремонтные работы, отмечают в ведомстве 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T11:22+0400

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2022-09-09T11:22+0400

департамент автомобильных дорог

тбилиси

кутаиси

самтредия

общество

новости

грузия

министерство регионального развития и инфраструктуры грузии

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Участок дороги внутригосударственного значения Нахширгеле – Кутаиси – Самтредия будет закрыт для передвижения транспорта с 10 сентября до 10 октября включительно, сообщает Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.В частности, запрет будет действовать на 13+530 – 14+900 километре указанной дороги, где проводятся ремонтные работы.По информации департамента автомобильных дороги, в указанный период автотранспорт будет ездить через улицы Ломоури и Сухуми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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департамент автомобильных дорог, тбилиси, кутаиси, самтредия, общество, новости, грузия, министерство регионального развития и инфраструктуры грузии