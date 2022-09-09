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В Поти прошел чемпионат по пейнтболу - ФОТО
В Поти прошел чемпионат по пейнтболу - ФОТО
В турнире приняли участие 90 молодых людей - любителей экстремальной игры 09.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Чемпионат по пейнтболу прошел в селопарке Малтаква в Поти — в турнире приняли участие 90 молодых людей, говорится в сообщении мэрии города.Пейнтбол (англ. Paintball — шар с краской) — командная игра с применением маркеров (пневматическая пушка), стреляющих шариками с краской (желатиновая оболочка с пищевой краской), разбивающимися при ударе о препятствие и окрашивающими его. Существуют две глобальные разновидности пейнтбола: спортивный и тактический."Имитационные боевые и тактические действия были веселыми и интересными для участников мероприятия", - говорится в сообщении организаторов.Победу на чемпионате одержала команда "Рейнджер", которая примет участие в общенациональном чемпионате Грузии.Спортивное мероприятие было организовано Национальной федерацией пейнтбола при поддержке мэрии Поти в рамках программы поддержки молодежных инициатив.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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поти, грузия, новости, спорт, спорт
поти, грузия, новости, спорт, спорт

В Поти прошел чемпионат по пейнтболу - ФОТО

13:13 09.09.2022 (обновлено: 13:35 09.09.2022)
© Poti City HallВ Поти прошел прошел чемпионат по пейнтболу
В Поти прошел прошел чемпионат по пейнтболу - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2022
© Poti City Hall
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В турнире приняли участие 90 молодых людей - любителей экстремальной игры
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Чемпионат по пейнтболу прошел в селопарке Малтаква в Поти — в турнире приняли участие 90 молодых людей, говорится в сообщении мэрии города.
© Сourtesy of Poti City HallВ Поти прошел прошел чемпионат по пейнтболу
В Поти прошел прошел чемпионат по пейнтболу - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2022
В Поти прошел прошел чемпионат по пейнтболу
© Сourtesy of Poti City Hall
Пейнтбол (англ. Paintball — шар с краской) — командная игра с применением маркеров (пневматическая пушка), стреляющих шариками с краской (желатиновая оболочка с пищевой краской), разбивающимися при ударе о препятствие и окрашивающими его.
© Сourtesy of Poti City HallВ Поти прошел прошел чемпионат по пейнтболу
В Поти прошел прошел чемпионат по пейнтболу - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2022
В Поти прошел прошел чемпионат по пейнтболу
© Сourtesy of Poti City Hall
Существуют две глобальные разновидности пейнтбола: спортивный и тактический.
"Имитационные боевые и тактические действия были веселыми и интересными для участников мероприятия", - говорится в сообщении организаторов.
© Сourtesy of Poti City HallВ Поти прошел прошел чемпионат по пейнтболу
В Поти прошел прошел чемпионат по пейнтболу - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2022
В Поти прошел прошел чемпионат по пейнтболу
© Сourtesy of Poti City Hall
Победу на чемпионате одержала команда "Рейнджер", которая примет участие в общенациональном чемпионате Грузии.
© Сourtesy of Poti City HallВ Поти прошел прошел чемпионат по пейнтболу
В Поти прошел прошел чемпионат по пейнтболу - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2022
В Поти прошел прошел чемпионат по пейнтболу
© Сourtesy of Poti City Hall
Спортивное мероприятие было организовано Национальной федерацией пейнтбола при поддержке мэрии Поти в рамках программы поддержки молодежных инициатив.
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