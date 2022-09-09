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В Поти прошел чемпионат по пейнтболу - ФОТО

В Поти прошел чемпионат по пейнтболу - ФОТО

В турнире приняли участие 90 молодых людей - любителей экстремальной игры 09.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Чемпионат по пейнтболу прошел в селопарке Малтаква в Поти — в турнире приняли участие 90 молодых людей, говорится в сообщении мэрии города.Пейнтбол (англ. Paintball — шар с краской) — командная игра с применением маркеров (пневматическая пушка), стреляющих шариками с краской (желатиновая оболочка с пищевой краской), разбивающимися при ударе о препятствие и окрашивающими его. Существуют две глобальные разновидности пейнтбола: спортивный и тактический."Имитационные боевые и тактические действия были веселыми и интересными для участников мероприятия", - говорится в сообщении организаторов.Победу на чемпионате одержала команда "Рейнджер", которая примет участие в общенациональном чемпионате Грузии.Спортивное мероприятие было организовано Национальной федерацией пейнтбола при поддержке мэрии Поти в рамках программы поддержки молодежных инициатив.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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